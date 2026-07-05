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Frage des Tages

Sollen kleine Spitäler geschlossen werden?

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05.07.2026 12:10
Sollen nur noch die großen Spitäler unsere Städte versorgen?
Sollen nur noch die großen Spitäler unsere Städte versorgen?(Bild: HF Pictures)
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Von Community

Vor dem Hintergrund steigender Kosten im Gesundheitssystem wird immer wieder über die Zukunft kleiner Krankenhäuser diskutiert. Während Befürworter auf eine bessere Spezialisierung und effizientere Versorgung verweisen, befürchten Kritiker längere Anfahrtswege und eine schlechtere medizinische Betreuung in den Regionen. Unsere Frage des Tages vom 5. Juli 2026 lautet daher: „Sollen kleine Spitäler geschlossen werden?“

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Braucht Österreich weniger, dafür größere und besser ausgestattete Spitäler? Oder ist eine wohnortnahe medizinische Versorgung wichtiger als mögliche Einsparungen? Wie sollte das Gesundheitssystem Ihrer Meinung nach künftig aufgestellt sein?

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