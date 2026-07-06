Wie weit darf Politik den Sport beeinflussen?

Der Verdacht einer politischen Einmischung bei der aktuellen Fußball-WM entfacht eine hitzige Diskussion über die Unabhängigkeit des Sports. Was sagen Sie dazu: Darf sich die Politik in den Sport einmischen, oder muss das Spielfeld absolut tabu bleiben?
Auslöser der Kritik ist die überraschend aufgehobene Rot-Sperre für den US-Stürmer Folarin Balogun vor dem Achtelfinale gegen Belgien. Berichten zufolge ging der Entscheidung ein tagelanges Lobbying des Weißen Hauses voraus, das in einem persönlichen Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und FIFA-Chef Gianni Infantino gipfelte. Während Trump sich danach öffentlich für das Beheben einer „großen Ungerechtigkeit“ bedankte, zeigt sich die Fußballwelt fassungslos. Die FIFA verweist zwar auf eine unabhängige Ausschussentscheidung, doch der belgische Verband hat bereits offiziell Berufung eingelegt.
Ihre Meinung ist gefragt!
Wie sehen Sie diesen historischen Tabubruch? Glauben Sie, dass im Hintergrund wirklich gemauschelt wurde, um dem WM-Gastgeber USA zu helfen? Kann der moderne Profisport heutzutage überhaupt noch unabhängig von Macht und Politik sein? Wo hört für Sie sportliche Fairness auf und wo fängt die reine Willkür an? Sagen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren und diskutieren Sie mit!
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