Wie weit darf Politik den Sport beeinflussen?

Ihre Meinung ist gefragt!

Wie sehen Sie diesen historischen Tabubruch? Glauben Sie, dass im Hintergrund wirklich gemauschelt wurde, um dem WM-Gastgeber USA zu helfen? Kann der moderne Profisport heutzutage überhaupt noch unabhängig von Macht und Politik sein? Wo hört für Sie sportliche Fairness auf und wo fängt die reine Willkür an? Sagen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren und diskutieren Sie mit!