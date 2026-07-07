Dass die Sperre von Folarin Balogun aufgrund der roten Karte im Sechzehntelfinale nach Intervention von US-Präsident Donald Trump aufgehoben wurde, sorgte bei vielen Fans für Fassungslosigkeit. Umso mehr erfreuen sich Fans und „Krone“-Leser über den Sieg der belgischen Mannschaft im Achtelfinale.
Die Diskussion um den WM-Skandal rund um Folarin Balogun beschäftigt weiterhin die Fußballwelt. Nachdem die Sperre des US-Stürmers nach Intervention auf höchster Ebene aufgehoben worden war, sorgte nicht nur die Entscheidung selbst, sondern auch die Debatte um Fairness und Einflussnahme für heftige Reaktionen bei Fans, Experten und Verbänden. Viele „Krone“-Leser bringen ihre Freude über den belgischen Sieg zum Ausdruck, wie ChiquitaEsterreich, Antischlumpf und SagittariusA.
„Der amerikanischen Mannschaft hat die Aktion nicht geholfen“
„Krone“-Leser redindian weist jedoch darauf hin, dass die Intervention von Trump letztlich der Mannschaft der USA nicht zugutegekommen ist und kritisiert den Jubel über das WM-Aus. Gaudensdorf23 ermahnt zudem, nicht Balogun zu verurteilen, da dieser in der Causa keinerlei Entscheidungsmacht hatte.
Manche „Krone“-Leser haben nicht ganz ernst zu nehmende Berfürchtungen, wie Donald Trump nun auf das WM-Aus reagieren könnte.
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