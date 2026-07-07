Nach Rote-Karte-Skandal: „Bravo, Belgien!“

Die Diskussion um den WM-Skandal rund um Folarin Balogun beschäftigt weiterhin die Fußballwelt. Nachdem die Sperre des US-Stürmers nach Intervention auf höchster Ebene aufgehoben worden war, sorgte nicht nur die Entscheidung selbst, sondern auch die Debatte um Fairness und Einflussnahme für heftige Reaktionen bei Fans, Experten und Verbänden. Viele „Krone“-Leser bringen ihre Freude über den belgischen Sieg zum Ausdruck, wie ChiquitaEsterreich, Antischlumpf und SagittariusA.



