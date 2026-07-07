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Nach Rote-Karte-Skandal: „Bravo, Belgien!“

Forum
07.07.2026 14:00
Trotz eingesetztem Folarin Balogun hatte die Mannschaft der USA gegen Belgien keine Chance – zur ...
Trotz eingesetztem Folarin Balogun hatte die Mannschaft der USA gegen Belgien keine Chance – zur Freude vieler Fußballfans auf der ganzen Welt(Bild: GEPA)
Porträt von Simone Rannicher
Von Simone Rannicher

Dass die Sperre von Folarin Balogun aufgrund der roten Karte im Sechzehntelfinale nach Intervention von US-Präsident Donald Trump aufgehoben wurde, sorgte bei vielen Fans für Fassungslosigkeit. Umso mehr erfreuen sich Fans und „Krone“-Leser über den Sieg der belgischen Mannschaft im Achtelfinale.

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Die Diskussion um den WM-Skandal rund um Folarin Balogun beschäftigt weiterhin die Fußballwelt. Nachdem die Sperre des US-Stürmers nach Intervention auf höchster Ebene aufgehoben worden war, sorgte nicht nur die Entscheidung selbst, sondern auch die Debatte um Fairness und Einflussnahme für heftige Reaktionen bei Fans, Experten und Verbänden. Viele „Krone“-Leser bringen ihre Freude über den belgischen Sieg zum Ausdruck, wie ChiquitaEsterreichAntischlumpf und SagittariusA.

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ChiquitaEsterreich
Großer Dank an die Roten Teufel 🙏 ihr habt auf Sportliche Weise gezeigt wo sich Trump und Infantino ihre Packelei hinschmieren können 🫶
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Antischlumpf
Der Fußball Gott hat Jesus Trump in die Schranken gewiesen und für Gerechtigkeit gesorgt
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SagittariusA
Sehr gut Belgien ! Ein Dämpfer für den Komischen Trump ! Ich hab nix gegen die USA nur gegen Trump! Denn die MLS ist gar nicht so schlecht!
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Robby1200
Niederlage für Infantilio und Trumpello. Bravo Belgien :)))
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„Der amerikanischen Mannschaft hat die Aktion nicht geholfen“
„Krone“-Leser redindian weist jedoch darauf hin, dass die Intervention von Trump letztlich der Mannschaft der USA nicht zugutegekommen ist und kritisiert den Jubel über das WM-Aus. Gaudensdorf23 ermahnt zudem, nicht Balogun zu verurteilen, da dieser in der Causa keinerlei Entscheidungsmacht hatte. 

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redindian
Das ist wieder einmal typisch. Da jubeln alle, vergessen aber dass die Belgier nicht gegen Trump gespielt haben sondern gegen ein Team, das für den Alleingang einzelner nichts konnte. Trump und Infantino kann man abstrafen aber nicht die amerikanische Mannschaft die hart auf dieses Turnier hin gearbeitet hat. Denen hat diese Aktion nicht wirklich geholfen im Gegenteil. Das die Belgier doppelt motiviert sind, war schon vor dem Anpfiff klar. Und so ist es dann auch gekommen. Jetzt aber im Netz zu feiern dass die "F...Amis" draußen sind, ist nicht ok. Würde denjenigen die jetzt feiern als sei die WM gewonnen auch nicht schmecken, wenn unser BP eine Aktion für einen einzelnen startet und die ganz Welt geht dann auf Österreich los und straft nicht die Person ab die zuständig ist, sondern alle die nichts dafür können! Nichts desto Trotz hat Belgien verdient gewonnen und sich den Aufstieg verdient!
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Gaudensdorf23
Den Spieler zu verurteilen ist absolut falsch, er hat am wenigsten mit der FIFA Entscheidung zu tun . Er ist nur
ein Spieler und es war nicht er der interveniert hat .
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Manche „Krone“-Leser haben nicht ganz ernst zu nehmende Berfürchtungen, wie Donald Trump nun auf das WM-Aus reagieren könnte.

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KroneLeser2583802
Trump könnte aber noch das 4:1 anfechten weil die belgischen Spieler viel zu schnell und zu lange gelaufen sind als die Amerikaner.
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Wegistdasziel
Sofort 100% Zölle auf alle belgischen Produkte einheben.
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biker62
... ein weiterer Anruf und das Spiel wird wiederholt 🤪
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Ihre Meinung ist gefragt!
Welche Auswirkungen hat der Fall Ihrer Meinung nach auf die Glaubwürdigkeit der FIFA? Wie haben Sie die Diskussion rund um die aufgehobene Sperre von Balogun erlebt? Wie sollte der Fußball mit politischer Einflussnahme auf sportliche Entscheidungen umgehen? Welche Bedeutung haben Fairness und gleiche Regeln für alle Teams bei einer Weltmeisterschaft? 

Teilen Sie Ihre Meinung dazu in den Kommentaren!

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