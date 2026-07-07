Kritik an WKO-Gehältern: Pflichtbeitrag streichen?

Ist die Pflichtmitgliedschaft noch zeitgemäß oder braucht es mehr Freiheit für Unternehmer? Wie sollte die Interessenvertretung von Unternehmen in Österreich Ihrer Meinung nach organisiert sein? Wie stehen Sie zu den Kammerumlagen: gerechtfertigter Beitrag oder unnötige Belastung?

Wodurch müsste die Kammer Sie überzeugen, damit die Pflichtmitgliedschaft für Sie einen klaren Mehrwert hat?