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Frage des Tages

Kritik an WKO-Gehältern: Pflichtbeitrag streichen?

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07.07.2026 11:41
Die Pflichtmitgliedschaft bei der Wirtschaftskammer steht regelmäßig im Fokus öffentlicher ...
Die Pflichtmitgliedschaft bei der Wirtschaftskammer steht regelmäßig im Fokus öffentlicher Debatten.(Bild: Christian Jauschowetz)
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Von Community

In Österreich ist für sämtliche Gewerbetreibenden die Mitgliedschaft bei der Wirtschaftskammer und der damit einhergehenden Abgabe verpflichtend. Aufgrund der hohen Gehälter der Führungsebene wird dies nun kontrovers diskutiert. Unsere Frage des Tages vom 7. Juli lautet: „Kritik an hohen Gehältern: Soll Wirtschaftskammer-Pflichtmitgliedschaft fallen?“

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Ist die Pflichtmitgliedschaft noch zeitgemäß oder braucht es mehr Freiheit für Unternehmer? Wie sollte die Interessenvertretung von Unternehmen in Österreich Ihrer Meinung nach organisiert sein? Wie stehen Sie zu den Kammerumlagen: gerechtfertigter Beitrag oder unnötige Belastung?
Wodurch müsste die Kammer Sie überzeugen, damit die Pflichtmitgliedschaft für Sie einen klaren Mehrwert hat?

Teilen Sie Ihre Meinung dazu mit uns und der Community in den Kommentaren!

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