Fiaker: Tradition oder Tierquälerei?

Zwischen glühendem Asphalt, Abgasen und dichtem Verkehr fragten sich, vor allem während der letzten Hitzetage, viele Menschen, ob die traditionellen Fiaker in Wien überhaupt noch artgerecht sind. Was ist Ihre Meinung dazu: Haben Kutschen in einer modernen Großstadt ausgedient, oder gehören sie für Sie einfach zu Wien?
Erst kürzlich wurde in Rom – wo die Pferde ab 30 Grad hitzefrei haben – über ein Aus für Pferdekutschen in der Stadt diskutiert. Auch hierzulande hat die letzte Hitzewelle erneut die Streitfrage, ob Kutschen in Großstädten noch zeitgemäß und artgerecht sind, angefacht. Um die Debatte auf eine wissenschaftliche Basis zu stellen, läuft bis Frühjahr 2027 eine Studie der Veterinärbehörde und der Vetmeduni Wien: Acht Pferde werden im Alltag mittels Sensoren, GPS sowie Blut- und Speichelproben auf ihre Stress- und Hitzebelastung untersucht.
Hitzefrei ab 30 Grad
Unabhängig von der laufenden Studie fordert der Tierschutzverein VGT ein Fahrverbot der Fiaker ab 30 Grad, anstatt der aktuellen Obergrenze von 35 Grad. Kritiker bemängeln hier vor allem, dass die Tiere an extremen Hitzetagen überhaupt erst in die aufgeheizte Innenstadt geschickt werden, nur um bei Erreichen der Temperaturgrenze den Heimweg mitten in der größten Mittagshitze antreten zu müssen.
Wie nehmen Sie die aktuelle Situation der Fiakerpferde in der Wiener Innenstadt wahr? Welche Temperaturregelungen halten Sie für den Betrieb von Fiakern für angemessen? Wo liegt für Sie die Grenze zwischen dem Erhalt von Kulturgut und zeitgemäßem Tierschutz? Welche Alternativen könnten das traditionelle Flair der Fiaker in der Innenstadt ersetzen?
Wir freuen uns auf Ihre Gedanken dazu!
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