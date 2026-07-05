Fiaker: Tradition oder Tierquälerei?

Wie nehmen Sie die aktuelle Situation der Fiakerpferde in der Wiener Innenstadt wahr? Welche Temperaturregelungen halten Sie für den Betrieb von Fiakern für angemessen? Wo liegt für Sie die Grenze zwischen dem Erhalt von Kulturgut und zeitgemäßem Tierschutz? Welche Alternativen könnten das traditionelle Flair der Fiaker in der Innenstadt ersetzen?



Wir freuen uns auf Ihre Gedanken dazu!