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Frage des Tages

Brandgefahr: Sind Sie für Pfandsystem bei Akkus?

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08.07.2026 11:46
Korrekt entsorgt gehen von Akkus und Batterien wenig Gefahr aus; falsch entsorgt stellen sie ...
Korrekt entsorgt gehen von Akkus und Batterien wenig Gefahr aus; falsch entsorgt stellen sie hingegen eine erhebliche Brandgefahr dar.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Stefan Svitak
Von Stefan Svitak

Weil es sowohl in Entsorgungsbetrieben als auch im privaten Bereich immer öfter zu verheerenden Bränden aufgrund falsch entsorgter oder defekter Batterien und Akkus kommt, gibt es Überlegungen, das Pfandsystem auf diese auszuweiten. Unsere Frage des Tages vom 8. Juli lautet daher: „Brandgefährliche Akkus im Müll: Sind Sie für ein Pfandsystem?“

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Was halten Sie von dieser Idee? Würden Sie ein Pfandsystem begrüßen oder sind Sie mit der derzeitigen Lösung zufrieden? Glauben Sie, die Rückgabequote würde sich dadurch erhöhen lassen? Wie bewahren Sie Ihre Akkus und Batterien auf und wie entsorgen Sie diese? 

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