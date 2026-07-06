Immer häufiger wird über den Einfluss von Messenger-Diensten auf unseren Alltag diskutiert. Während viele die ständige Erreichbarkeit schätzen, klagen auch viele Menschen über die Flut an Nachrichten in diversen Chatgruppen und den Druck, sofort antworten zu müssen. Unsere Frage des Tages vom 6. Juli 2026 lautet daher: „Geht Ihnen WhatsApp auf die Nerven?“