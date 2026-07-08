Untersuchung gegen FIFA-Boss Infantino gefordert

Trump rief nach Sperre gegen US-Spieler bei FIFA an

Balogun war beim 2:0-Erfolg im Sechzehntelfinale gegen Bosnien-Herzegowina mit Rot vom Platz geflogen und damit für die Achtelfinalpartie gegen Belgien gesperrt worden. Die FIFA hob die Sperre aber überraschend auf. Trump hatte zuvor nach eigenen Angaben mit einem Anruf bei der FIFA um eine Überprüfung der Sperre gebeten, was für große Kritik gesorgt hatte. Balogun stand gegen Belgien zwar in der Startelf des WM-Mitgastgebers, spielte in dem Duell aber keine große Rolle.