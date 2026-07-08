„Big-Bang-Szenario“: Wien stoppte Eltern-Kind-Pass

SPÖ-Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig hatte noch große Worte parat: „Digitalisierung ist zentral, wenn wir unser Gesundheitssystem in die Zukunft bringen wollen. Österreich hat hier dringenden Aufholbedarf. Darum können wir uns keine Verzögerungen leisten.“ Wenig später verkündete sie genau das: eine Verzögerung um ein volles Jahr. „Wir können es uns aber auch nicht leisten, das Vertrauen in ein so wichtiges Projekt zu gefährden, weil es in der Praxis nicht verlässlich funktioniert“, schob sie nach.