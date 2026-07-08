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„Big-Bang-Szenario“: Wien stoppte Eltern-Kind-Pass

Innenpolitik
08.07.2026 16:58
Der Digi-EKP soll vor der Einführung selbst auf Herz und Nieren geprüft werden.
Der Digi-EKP soll vor der Einführung selbst auf Herz und Nieren geprüft werden.(Bild: georgerudy - stock.adobe.com)
Porträt von Philipp Stewart
Von Philipp Stewart

Eigentlich sollte der elektronische Eltern-Kind-Pass am 1. Oktober österreichweit an den Start gehen. Eigentlich! Jetzt steht fest: Er kommt erst ein Jahr später. Wer genau hinschaut, erkennt schnell, wer dafür verantwortlich ist. Wien hatte Bauchweh – und findet dafür klare Worte.

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SPÖ-Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig hatte noch große Worte parat: „Digitalisierung ist zentral, wenn wir unser Gesundheitssystem in die Zukunft bringen wollen. Österreich hat hier dringenden Aufholbedarf. Darum können wir uns keine Verzögerungen leisten.“ Wenig später verkündete sie genau das: eine Verzögerung um ein volles Jahr. „Wir können es uns aber auch nicht leisten, das Vertrauen in ein so wichtiges Projekt zu gefährden, weil es in der Praxis nicht verlässlich funktioniert“, schob sie nach.

Zitat Icon

Ohne Testlauf hätten Komplikationen bei der Einführung medizinische Folgen für Mütter und Kinder haben können. Das widerspricht fachlichen Standards.

Peter Hacker, Gesundheitsstadtrat Wien

Bild: Mario Urbantschitsch

Die deutliche Warnung aus dem Wiener Rathaus
Was in der offiziellen Aussendung fehlt: Schon am Wochenende sprach die Ärztekammer von einer „Intervention der Stadt Wien“. Die „Krone“ konfrontierte Gesundheitsstadtrat Peter Hacker mit dem Vorwurf – und bekam eine klare Antwort. Der Bund wollte den Pass „ohne vorherige Erprobungsphase vollumfänglich“ einführen. Hackers Urteil: „Das Festhalten an einem ,Big-Bang-Szenario‘ ohne ausreichende Testphasen widerspricht auch fachlichen Standards.“

Medizinische und finanzielle Folgen für Eltern und Kinder
Die Folgen eines Fehlstarts hätten laut Hacker vor allem medizinisch und finanziell jene getroffen, die sich nicht wehren können: „Das Risiko des Gelingens tragen im Wesentlichen die Mütter und die Kinder.“ Erst im Laufe des Jahres 2027 wären technische Fehler im laufenden Betrieb überhaupt feststellbar gewesen – korrigierbar erst danach. 

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Deshalb pochten Wien und weitere Bundesländer auf eine schrittweise Einführung „in ausgewählten Pilot-Geburtsstationen“, mindestens ein halbes Jahr lang. „Diesen Beschluss in der Bundeszielsteuerungskommission hat Wien eingebracht und wurde von den Ländern mitgetragen“, so Hacker.

Einig sind sich alle nur bei einem Punkt
Gegen den digitalen Pass an sich hat freilich niemand etwas – alle Bundesländer befürworten die Einführung. Nur eben nicht auf Kosten der Sicherheit.

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