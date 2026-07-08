So sollen Schulen künftig mit Hitzewellen umgehen

Künftig sollen Schulen autonom ab Hitzewarnstufe zwei Maßnahmen setzen können, wie Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) sagte. Das habe mit der unterschiedlichen Belastung der jeweiligen Schulstandorte zu tun. Bei den Warnstufen orientiert sich das Bildungsministerium an den Warnstufen der GeoSphere Austria. Warnstufe zwei gilt ab einer gefühlten Temperatur von 30 Grad Celsius, Warnstufe drei ab 35 und Warnstufe vier ab 40 Grad Celsius. Ab der Stufe zwei können körperliche Tätigkeiten wie Sportunterricht ausgesetzt und schriftliche Tests und Schularbeiten verschoben werden. Ab Stufe drei sollen eine Verkürzung der Unterrichtsstunden, längere Pausen oder ein früherer Unterrichtsschluss möglich sein.