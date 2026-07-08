Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vier Warnstufen

So sollen Schulen künftig mit Hitzewellen umgehen

Innenpolitik
08.07.2026 17:45
Bildungsminister Christoph Wiederkehr hat am Mittwoch neue Maßnahmen für Schulen bei Hitzewellen ...
Bildungsminister Christoph Wiederkehr hat am Mittwoch neue Maßnahmen für Schulen bei Hitzewellen angekündigt (Symbolbild).(Bild: Halfpoint - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Österreichs Schulen sollen künftig je nach Hitzewarnstufe Maßnahmen treffen können. Das kündigte Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) am Mittwoch an. Die Rekordtemperaturen im Juni seien ein „Weckruf“ für ihn gewesen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Künftig sollen Schulen autonom ab Hitzewarnstufe zwei Maßnahmen setzen können, wie Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) sagte. Das habe mit der unterschiedlichen Belastung der jeweiligen Schulstandorte zu tun. Bei den Warnstufen orientiert sich das Bildungsministerium an den Warnstufen der GeoSphere Austria. Warnstufe zwei gilt ab einer gefühlten Temperatur von 30 Grad Celsius, Warnstufe drei ab 35 und Warnstufe vier ab 40 Grad Celsius. Ab der Stufe zwei können körperliche Tätigkeiten wie Sportunterricht ausgesetzt und schriftliche Tests und Schularbeiten verschoben werden. Ab Stufe drei sollen eine Verkürzung der Unterrichtsstunden, längere Pausen oder ein früherer Unterrichtsschluss möglich sein.

Gänzliches „Hitzefrei“ ist nicht vorgesehen. Man wolle das Problem nicht an die Familien delegieren, sagte Wiederkehr. Eltern sollten die Sicherheit haben, dass Betreuung in den Schulen auch dann stattfinde, wenn der Nachmittagsunterricht ausfalle. Ab Hitzewarnstufe drei sollen Eltern ihre schulpflichtigen Kinder zu Hause lassen können, wenn sie es möchten. Ab der Oberstufe soll es zusätzlich die Möglichkeit geben, dass auf Distance Learning umgestellt wird.

Bildungsminister Christoph Wiederkehr hat in einer Pressekonferenz Daten der GeoSphere Austria ...
Bildungsminister Christoph Wiederkehr hat in einer Pressekonferenz Daten der GeoSphere Austria herangezogen.(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)

Geld für Jalousien etc.
Die gesetzlichen Grundlagen müssen erst geschaffen werden. Angewandt werden sollen sie dann ab Juni 2027. Die Schulen würden zudem Geld bekommen, um sich an den Klimawandel anzupassen, sagte der Minister. Dabei geht es etwa um den Einbau von Jalousien oder die Klimatisierung von besonders betroffenen Räumen. Neubauten sollten jedenfalls klimafit sein. Der Klimawandel werde außerdem im Unterricht behandelt, sagte der NEOS-Politiker.

Bezüglich einer Vorverlegung der Sommerferien um zwei Wochen kündigte er weitere Gespräche an. Im Juni und Juli gebe es mehr heiße Tage als im August und September, sagte GeoSphere-Generaldirektor Andreas Schaffhauser.

Lesen Sie auch:
Obwohl die Temperaturen für diese Jahreszeit ungewöhnlich hoch sind, gibt es an österreichischen ...
„Betreuungspflicht“
Schulen: Kein „Hitzefrei“ trotz Rekordtemperaturen
23.06.2026
Kaum neue Erkenntnisse
Studie über Hitze an Schulen kostete 50.000 Euro
01.07.2026

Kritik von Grünen und Greenpeace
Kritik kam am Mittwoch unter anderem von den Grünen, der Umweltschutzorganisation Greenpeace, dem Österreichischen Gewerkschaftsbund (ÖGB) und dem Verein KIWI - Kinder in Wien. „Was komplett fehlt, ist ein verbindlicher Zeitplan und die Garantie, dass die Maßnahmen überhaupt umgesetzt werden (...)“, sagte Sigrid Maurer, Bildungssprecherin der Grünen. Der ÖGB gab zu bedenken, dass nicht an Berufsschülerinnen und Berufsschüler gedacht werde. Der Verein KIWI vermisst in den Überlegungen Kindergärten und Horte. Greenpeace wiederum fordert mehr Budget, um beispielsweise Schulen zu sanieren und moderne Lüftungssysteme einzubauen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
08.07.2026 17:45
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Vorsichtige Entwarnung: Das Hochhaus „bewegt sich nicht mehr“. In einige der evakuierten Gebäude ...
Hochhaus stabilisiert
Projektleiter sieht „typisches Bau-Missgeschick“
Raffinerie des österreichischen Öl- und Gaskonzerns OMV in Schwechat
Hattmannsdorfer:
„Gasversorgung war zu jedem Zeitpunkt gesichert“
krone.tv fragt nach
Gesundheits-Hilferuf: „Brauchen mehr Kassenärzte!“
Aktivistin alarmiert
„Verhältnisse wie im Iran sind schon da!“
krone.tv fragt nach
Regierungszeugnis? „Nicht genügend, ganz schlimm“
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Airbus im Landeanflug von Rakete getroffen
137.954 mal gelesen
Ein Airbus A319 der Delta Airlines wurde während des Landeanflugs auf Chicago von einer ...
Wien
Drama in Lokal: Wiener Szenegastronom tot gefunden
118.228 mal gelesen
Das bekannte Café Engländer in Wien
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Rache“ bei der WM: Fußball-Welt feiert USA-Aus
87.007 mal gelesen
Bitteres 1:4 gegen Belgien – die USA ist draußen.
Kolumnen
Der „blaue Brief“ für die Regierung ist unterwegs
950 mal kommentiert
Der überwiegende Teil der Regierung schafft im großen „Krone“-Zeugnis bisher lediglich ein ...
Außenpolitik
Sogar Frauen schlägern sich schon um Benzin
898 mal kommentiert
Nach stundenlangem Warten hielt sie endlich den Zapfhahn in ihren Händen – und wollte ihn nie ...
Außenpolitik
Trump kündigt eine harte Nacht für den Iran an
808 mal kommentiert
Donald Trump hat die Waffenruhe für beendet erklärt und kündigt „eine harte Nacht“ für den Iran ...
Mehr Innenpolitik
Vier Warnstufen
So sollen Schulen künftig mit Hitzewellen umgehen
Weltkrieg-Streit
EU-Parlament kritisiert Partisanen-Ehrung in Kiew
Lizenz zur Herstellung
Trump will der Ukraine Patriot-Raketen erlauben
Verschiebung fix
„Big-Bang-Szenario“: Wien stoppte Eltern-Kind-Pass
Feuerpause vorbei
Trump kündigt eine harte Nacht für den Iran an
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf