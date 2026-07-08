Nur Justitia kann Salzburger Schoko-Streit lösen

Am morgigen Donnerstag wird wieder über die Lieblingssüßigkeit der Salzburger gestritten – nicht wie üblich im Kaffeehaus, sondern im Landesgericht. Der Rechtsstreit zwischen den beiden Salzburger Traditionsunternehmen Fürst und Holzermayr geht in die nächste Runde – die „Krone“ berichtete. Eine alte Zeitungsmeldung und ein umstrittener Professor haben den Zoff um die Kugel 2025 neu entfacht. Ein Ende (oder gar ein Vergleich) ist im Rechtsstreit nicht zu sehen. Nun sprach Martin Fürst, der mit seiner Frau Doris die Konditorei bereits in fünfter Generation führt, aus seiner Seele: „Die Mozartkugel ist mein ganzes Leben.“