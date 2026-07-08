Trump will der Ukraine Patriot-Raketen erlauben

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warb bereits seit Wochen für eine eigene Produktion von Patriot-Flugabwehrraketen. Ungeklärt sind jedoch Fragen zur Finanzierung des Baus einer Produktionsstätte und in welcher Zeit eine Fertigung auf die Beine gestellt werden könnte. Für den Kriegsgegner Russland wäre der Standort zudem ein Ziel für Angriffe. Bisher wird die Ukraine von europäischen NATO-Staaten mit Patriot-Systemen beliefert. Einer der wichtigsten Lieferanten ist Deutschland.