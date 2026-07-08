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Schreck in Deutschland

Tribüne in Bundesliga-Stadion zusammengestürzt

Fußball International
08.07.2026 16:34
Eine Tribüne in Werder Bremens Weserstadion ist teil eingestürzt.
Eine Tribüne in Werder Bremens Weserstadion ist teil eingestürzt.(Bild: Screenshot x.com)
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Von krone Sport

Schreckmoment in Bremen! In der Ostkurve des Weserstadions brach eine Tribüne bei Bauarbeiten teilweise zusammen. Bei dem Vorfall sind keine Personen zu Schaden gekommen.

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Gegen 14 Uhr Ortszeit brach die seitliche Tribüne in der Ostkurve des Weserstadions teilweise zusammen. Dieser Stadionteil umfasst knapp 1000 Sitzplätze. „Im Rahmen von Umbaumaßnahmen in einem Teil des VIP-Bereiches, bei dem Fensterscheiben entfernt werden sollten, wurde unbeabsichtigt eine tragende Säule beschädigt“, heißt es in einem offiziellen Statement des Klubs. „Personen kamen dabei nicht zu Schaden. Für die weiteren Tribünenteile beseht keine Einsturzgefahr.“

„Wir analysieren die Situation“
Viel Zeit bleibt dem deutschen Bundesligisten nicht für den Wiederaufbau. Schon am 15. August ist ein Testspiel gegen Auxerre geplant, ehe eine Woche später die Erstrunden-Partie im DFB-Pokal zwischen der SV Hemelingen und Hannover 96 stattfinden soll. „Wir analysieren aktuell die Situation und den entstandenen Schaden und hoffen, dass wir die Tribüne schnellstmöglich wieder herrichten können“, so Hans-Jörg Otto, der Geschäftsführer der Bremer Weserstadion GmbH.

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