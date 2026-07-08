Tribüne in Bundesliga-Stadion zusammengestürzt

Gegen 14 Uhr Ortszeit brach die seitliche Tribüne in der Ostkurve des Weserstadions teilweise zusammen. Dieser Stadionteil umfasst knapp 1000 Sitzplätze. „Im Rahmen von Umbaumaßnahmen in einem Teil des VIP-Bereiches, bei dem Fensterscheiben entfernt werden sollten, wurde unbeabsichtigt eine tragende Säule beschädigt“, heißt es in einem offiziellen Statement des Klubs. „Personen kamen dabei nicht zu Schaden. Für die weiteren Tribünenteile beseht keine Einsturzgefahr.“