FPÖ-Seniorenring muss 43.000 Euro zurückzahlen

Die „Krone“ berichtete: Zu Unrecht hat der FPÖ-nahe Salzburger Seniorenring zwischen 2020 und 2025 zu viel Förderung kassiert. Im Detail geht es um 43.000 Euro Steuergeld. Nach einem Rücktritt der damaligen Vorsitzenden, der FPÖ-Politikerin Marlies Steiner-Wieser, verlangt das Land jetzt das Geld zurück.
Die in der Landesregierung sitzende Salzburger FPÖ räumt in der Causa einen „Mangel an Sorgfalt“ ein: Die mit 2020 geltenden Förderrichtlinien seien nur „mangelhaft berücksichtigt“ worden, heißt es in einer Aussendung.
Jahrelang hat die Vorsitzende des Salzburger Seniorenrings zu hohe Mitgliedszahlen bei den Förderansuchen angegeben. Deshalb zog Anfang März die FPÖ-Politikerin und Bundesrätin Marlies Steiner-Wieser (62) die politische Reißleine und trat zurück. Sie bedauere das Ganze, teilte sie damals in einer persönlichen Erklärung mit.
Nun ließ die schwarz-blaue Landesregierung die ganze Causa von einer Landesabteilung prüfen. Ergebnis: Das Land Salzburg verlangt 43.000 Euro an zu viel erstatteter Förderung zurück. Und, wie es in der Aussendung weiter heißt, seien „weitere Konsequenzen nicht auszuschließen“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.