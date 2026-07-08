FPÖ-Seniorenring muss 43.000 Euro zurückzahlen

Jahrelang hat die Vorsitzende des Salzburger Seniorenrings zu hohe Mitgliedszahlen bei den Förderansuchen angegeben. Deshalb zog Anfang März die FPÖ-Politikerin und Bundesrätin Marlies Steiner-Wieser (62) die politische Reißleine und trat zurück. Sie bedauere das Ganze, teilte sie damals in einer persönlichen Erklärung mit.