Mühlberger siegt zum Auftakt der Tour of Austria

Radprofi Gregor Mühlberger hat am Mittwoch gleich zum Auftakt der 75. Tour of Austria seinen Anspruch auf den Gesamtsieg bei der fünftägigen Rundfahrt untermauert!
Der Niederösterreicher setzte sich auf der ersten Etappe von Graz nach Gamlitz über 188 Kilometer im Trikot des Nationalteams nach 4:21:02 Stunden elf Sekunden vor dem US-Amerikaner Kevin Vermaerke (UAE) durch und nimmt die Königsetappe auf den Großglockner am Donnerstag als Führender in Angriff.
„Ein bisschen eine Kamikaze-Partie“
Den entscheidenden Angriff setzte Mühlberger rund elf Kilometer vor dem Ziel nahe der Grenze zu Slowenien. „Von der Bergwertung bis ins Ziel war es deutlich länger als gedacht. Es war ein bisschen eine Kamikaze-Partie, weil ich bergab nicht der Stärkste bin“, sagte Mühlberger im ORF. Er hielt schließlich Vermaerke ebenso in Schach wie u.a. ein Trio des Lidl-Trek-Teams: Hector Alvarez (ESP/3.), Bauke Mollema (NED/4.) und Andrea Bagioli (ITA/5.). Zeitgleich mit den ersten Verfolgern erreichte auch der zweitbeste Österreicher das Ziel: Alpecin-Fahrer Michael Gogl wurde Tagessechster. Mit Patrick Konrad (Lidl-Trek) kam ein weiterer rot-weiß-roter Teilnehmer in die Top-15, er wies aber bereits 1:07 Minuten Rückstand auf.
Fahren, „was die Beine hergeben“
Mühlberger, der zuletzt seinem Teamkollegen Felix Gall beim Giro d‘Italia zu Platz zwei verhalf, geht nun mit großen Hoffnungen auch in die Donnerstagetappe auf das Dach der Tour. Gestartet wird um 11 Uhr in Bad Kleinkirchheim, um etwa 15.15 Uhr werden die Fahrer nach 188,8 Kilometern mit 2914 zu überwindenden Höhenmetern auf der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe erwartet. „Ich habe ein superstarkes Team, natürlich heißt es, das zu verteidigen“, kündigte der 32-Jährige an. Er wolle fahren, „was die Beine hergeben“. Vor zwölf Jahren krönte sich der damalige Youngster schon einmal zum Glocknerkönig, das sei freilich Historie: „Ich habe super Erinnerungen, aber es ist doch schon lange her.“
Das Ergebnis der 1. Etappe:
1. Gregor Mühlberger (AUT) Team Austria 4:21:02 Std.
2. Kevin Vermaerke (USA) Lidl-Trek +11 Sek.
3. Hector Alvarez (ESP) Lidl-Trek
Weiters:
6. Michael Gogl (AUT) Alpecin – gleiche Zeit
14. Patrick Konrad (AUT) Lidl-Trek +1:07 Min.
20. Martin Messner (AUT) WSA KTM Graz
21. Alexander Hajek (AUT) Team Austria – beide gleiche Zeit
Der Stand in der Gesamtwertung:
1. Gregor Mühlberger (AUT) Team Austria 4:20:52 Std.
2. Kevin Vermaerke (USA) Lidl-Trek +15 Sek.
3. Hector Alvarez (ESP) Lidl-Trek +17
Weiters:
6. Michael Gogl (AUT) Alpecin +21
14. Patrick Konrad (AUT) Lidl-Trek +1:17 Min.
20. Martin Messner (AUT) WSA KTM Graz
21. Alexander Hajek (AUT) Team Austria – beide gleiche Zeit
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