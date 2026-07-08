Mühlberger siegt zum Auftakt der Tour of Austria

Fahren, „was die Beine hergeben“

Mühlberger, der zuletzt seinem Teamkollegen Felix Gall beim Giro d‘Italia zu Platz zwei verhalf, geht nun mit großen Hoffnungen auch in die Donnerstagetappe auf das Dach der Tour. Gestartet wird um 11 Uhr in Bad Kleinkirchheim, um etwa 15.15 Uhr werden die Fahrer nach 188,8 Kilometern mit 2914 zu überwindenden Höhenmetern auf der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe erwartet. „Ich habe ein superstarkes Team, natürlich heißt es, das zu verteidigen“, kündigte der 32-Jährige an. Er wolle fahren, „was die Beine hergeben“. Vor zwölf Jahren krönte sich der damalige Youngster schon einmal zum Glocknerkönig, das sei freilich Historie: „Ich habe super Erinnerungen, aber es ist doch schon lange her.“