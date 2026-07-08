„Wahnsinn“ und „Schande“! Ukrainer attackiert IOC

„Es gab in den vergangenen Tagen zahlreiche Raketenangriffe auf Kiew, erneut wurden Menschen getötet. Die Situation aktuell ist eigentlich so schlimm wie nie zuvor. Und genau in dem Zeitraum macht das IOC diese Entscheidung publik“, sagte Heraskewytsch, der sich angeblich momentan in der ukrainischen Hauptstadt aufhält. Heraskewytsch hofft nun, dass „die nationalen Sportverbände die richtige Entscheidung treffen und Russland nicht die Tür öffnen“.