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„Wahnsinn“ und „Schande“! Ukrainer attackiert IOC

Sport-Mix
08.07.2026 16:45
Wladislaw Heraskewytsch
Wladislaw Heraskewytsch(Bild: AFP/PIERO CRUCIATTI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der ukrainische Skeleton-Fahrer Wladislaw Heraskewytsch bezeichnet die Aufhebung der Sanktionen des IOC gegen russische Sportlerinnen und Sportler als „Wahnsinn“ und „Schande“!

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„Mir war klar, dass es irgendwann passieren wird. Aber ich hätte niemals gedacht, dass diese Entscheidung so schnell getroffen wird“, sagte der 27 Jahre alte Wintersportler dem „Münchner Merkur“.

Das Internationale Olympische Komitee hatte am Dienstag mitgeteilt, die Sanktionen gegen russische Athletinnen und Athleten vorläufig aufzuheben.

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„Es gab in den vergangenen Tagen zahlreiche Raketenangriffe auf Kiew, erneut wurden Menschen getötet. Die Situation aktuell ist eigentlich so schlimm wie nie zuvor. Und genau in dem Zeitraum macht das IOC diese Entscheidung publik“, sagte Heraskewytsch, der sich angeblich momentan in der ukrainischen Hauptstadt aufhält. Heraskewytsch hofft nun, dass „die nationalen Sportverbände die richtige Entscheidung treffen und Russland nicht die Tür öffnen“.

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„Auf meinem Helm habe ich an 22 verstorbene Sportler gedacht, insgesamt sind es über 660. Das ist einfach nur grausam“, sagte er.

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