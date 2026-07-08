Wienerberg bemüht sich um „Familienfest mit Rapid“

„Mir wären auch 5000 Rapid-Fans lieber, aber leider sind alle Versuche, das Spiel einer größeren Zahl an Zuschauern zu ermöglichen gescheitert“, begründete Gerhard Saurer, Obmann des SV Wienerberg die Entscheidung, dass das Erstrundenspiel im ÖFB-Cup am 26. Juli nun am Kunstrasen des Regionalliga-Aufsteigers ausgetragen wird, daher nur 1000 Karten aufgelegt wurden. „Auf social media haben sich wegen des geringen Ticketkontingents die Misstöne der Rapid-Community gegenüber unserem Verein gehäuft“, bestätigt Saurer und erklärt: „Wir haben bei Rapid wegen eines Platztausches angefragt, das wurde von Geschäftsführer Steffen Hofmann ohne Begründung abgelehnt. Auch die Südstadt und der ÖFB-Campus stehen aufgrund anderer Veranstaltungen nicht zur Verfügung.“