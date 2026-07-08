Kate Hudson begeistert Fans mit sexy Bikini-Body

„Wie kannst du bitte drei Kinder haben und einen Tag über 30 sein und diesen Körper haben??“ Kate Hudsons Fans sind hin und weg wegen ihres traumhaften Beach-Bodys. Die Schauspielerin postete nämlich ein Bikini-Video von sich aus dem Griechenland-Urlaub – und zeigt darin ihren unfassbar durchtrainierten Körper.