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Kate Hudson begeistert Fans mit sexy Bikini-Body

Society International
08.07.2026 17:00
(Bild: Krone-Collage/instagram.com/katehudson)
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

„Wie kannst du bitte drei Kinder haben und einen Tag über 30 sein und diesen Körper haben??“ Kate Hudsons Fans sind hin und weg wegen ihres traumhaften Beach-Bodys. Die Schauspielerin postete nämlich ein Bikini-Video von sich aus dem Griechenland-Urlaub – und zeigt darin ihren unfassbar durchtrainierten Körper.

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Die „Almost Famous“-Blondine trägt in ihrem vom Drake-Song „Shabang“ untermalten Clip einen roten Zweiteiler und hat ihre Haare zu einem Dutt nach hinten zusammengebunden.

Sie posiert dabei lässig mit einer Hand an ihrer Hüfte, während sie eine Campari-Flasche auf ihrem Kopf balanciert.

Kate Hudson zaubert sich in den Clip kurzerhand ....
Kate Hudson zaubert sich in den Clip kurzerhand ....(Bild: instagram.com/katehudson)
... eine Campari-Flasche auf den Kopf. Die Fans haben aber nur Augen für die heißen ...
... eine Campari-Flasche auf den Kopf. Die Fans haben aber nur Augen für die heißen Bikini-Kurven der Schauspielerin.(Bild: instagram.com/katehudson)

„Voll die Hot-Mama!“
Viele ihrer 18,7 Millionen Follower feierten Kates heiße Show mit Kommentaren wie „Du bist eine absolute Traumfrau“ oder „Voll die Hot-Mama!“

Auf Instagram teilte Kate Hudson weitere Schnappschüsse aus dem Familienurlaub in Griechenland – hier zum Durchklicken:

Auszeit mit der Familie
Die 47-Jährige hat auf ihrem Europa-Trip nicht nur ihren Verlobten Danny Fujikawa und die gemeinsame Tochter Rani Rose (7) mit dabei, sondern auch ihre Söhne Ryder (22) und Bingham (14), die aus früheren Beziehungen mit dem Black-Crowes-Sänger Chris Robinson sowie dem Muse-Frontman Matt Bellamy stammen.

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Rani und Ryder, dessen Freundin Piper Lacy ebenfalls mit in den Familienurlaub durfte, geben auf dem Video kurze Gastauftritte.

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