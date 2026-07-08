Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Umsatz sank stark

Konkurs! Der Kult um „Crazy Cheese“ ist Geschichte

Steiermark
08.07.2026 17:25
Roland Ludomirska war das markante Gesicht hinter „Crazy Cheese“.
Roland Ludomirska war das markante Gesicht hinter „Crazy Cheese“.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Mit teurem Käse und aufwendigem Marketing sorgte die steirische Firma „Crazy Cheese“ rund um Instagram-Star Roland Ludomirska jahrelang für Furore – und machte ihren Gründer laut eigenen Angaben zum Millionär. Nun ist das Unternehmen in Konkurs und soll nicht fortgeführt werden. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

304 Gramm „Liebeskäse“ um 64 Euro: Solche Meldungen über horrende Preise bei „Crazy Cheese“ finden sich zuhauf im Netz. Der stark tätowierte Wiener Roland Ludomirska sorgte mit seiner Firma, vor allem aber mit seinem Marketing und der Inszenierung, etwa auf Instagram, jahrelang für Furore und Schlagzeilen. Angesiedelt war das Unternehmen in der steirischen Gemeinde Hart nahe der Landeshauptstadt Graz.

In mehreren Geschäften wurden exklusive Käsesorten verkauft. Laut dem Kreditschutzverband KSV sind mittlerweile aber sämtliche Läden geschlossen, für die Crazy Cheese Manufacture Holding GmbH und die MRL Crazy Cheese Manufacture W GmbH wurden jetzt Konkursverfahren beantragt. Dienstnehmer waren zuletzt keine mehr beschäftigt. 

Lesen Sie auch:
Sorge umsonst
„Crazy Cheese“ ungekühlt bei 35°? „Nur Attrappe“
29.08.2023
Neues Luxusgut
Unverschämt? 64 (!) Euro für 300 Gramm Käse
12.07.2022

Geschäftseröffnungen just vor den Lockdowns
Als Ursache für die wirtschaftliche Situation wird vor allem die Covid-19-Pandemie mit ihren Folgen genannt. Im Jahr 2020 wurde die Entscheidung getroffen, sieben neue Standorte zu eröffnen. Es folgten kurz darauf mehrere Lockdowns, Betriebsschließungen und massive Umsatzrückgänge. Trotz umfangreicher Einsparungsmaßnahmen reichten die Einnahmen nicht aus, um die laufenden Kosten vollständig abzudecken. 

Sanierungsmaßnahmen wurden eingeleitet, dennoch verschlechterte sich die wirtschaftliche Situation kontinuierlich, 2026 folgte nochmals ein deutlicher Umsatzrückgang. Letztlich wurden alle Geschäfte geschlossen. Eine Sanierung wird nicht mehr angestrebt. Der Kult um den teuren Käse scheint vorbei zu sein. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
08.07.2026 17:25
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Graz
Instagram
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Vorsichtige Entwarnung: Das Hochhaus „bewegt sich nicht mehr“. In einige der evakuierten Gebäude ...
Hochhaus stabilisiert
Projektleiter sieht „typisches Bau-Missgeschick“
Raffinerie des österreichischen Öl- und Gaskonzerns OMV in Schwechat
Hattmannsdorfer:
„Gasversorgung war zu jedem Zeitpunkt gesichert“
krone.tv fragt nach
Gesundheits-Hilferuf: „Brauchen mehr Kassenärzte!“
Aktivistin alarmiert
„Verhältnisse wie im Iran sind schon da!“
krone.tv fragt nach
Regierungszeugnis? „Nicht genügend, ganz schlimm“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Airbus im Landeanflug von Rakete getroffen
137.954 mal gelesen
Ein Airbus A319 der Delta Airlines wurde während des Landeanflugs auf Chicago von einer ...
Wien
Drama in Lokal: Wiener Szenegastronom tot gefunden
118.228 mal gelesen
Das bekannte Café Engländer in Wien
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Rache“ bei der WM: Fußball-Welt feiert USA-Aus
87.007 mal gelesen
Bitteres 1:4 gegen Belgien – die USA ist draußen.
Kolumnen
Der „blaue Brief“ für die Regierung ist unterwegs
950 mal kommentiert
Der überwiegende Teil der Regierung schafft im großen „Krone“-Zeugnis bisher lediglich ein ...
Außenpolitik
Sogar Frauen schlägern sich schon um Benzin
898 mal kommentiert
Nach stundenlangem Warten hielt sie endlich den Zapfhahn in ihren Händen – und wollte ihn nie ...
Außenpolitik
Trump kündigt eine harte Nacht für den Iran an
808 mal kommentiert
Donald Trump hat die Waffenruhe für beendet erklärt und kündigt „eine harte Nacht“ für den Iran ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf