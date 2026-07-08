Konkurs! Der Kult um „Crazy Cheese“ ist Geschichte

Geschäftseröffnungen just vor den Lockdowns

Als Ursache für die wirtschaftliche Situation wird vor allem die Covid-19-Pandemie mit ihren Folgen genannt. Im Jahr 2020 wurde die Entscheidung getroffen, sieben neue Standorte zu eröffnen. Es folgten kurz darauf mehrere Lockdowns, Betriebsschließungen und massive Umsatzrückgänge. Trotz umfangreicher Einsparungsmaßnahmen reichten die Einnahmen nicht aus, um die laufenden Kosten vollständig abzudecken.