Konkurs! Der Kult um „Crazy Cheese“ ist Geschichte

Mit teurem Käse und aufwendigem Marketing sorgte die steirische Firma „Crazy Cheese“ rund um Instagram-Star Roland Ludomirska jahrelang für Furore – und machte ihren Gründer laut eigenen Angaben zum Millionär. Nun ist das Unternehmen in Konkurs und soll nicht fortgeführt werden.
304 Gramm „Liebeskäse“ um 64 Euro: Solche Meldungen über horrende Preise bei „Crazy Cheese“ finden sich zuhauf im Netz. Der stark tätowierte Wiener Roland Ludomirska sorgte mit seiner Firma, vor allem aber mit seinem Marketing und der Inszenierung, etwa auf Instagram, jahrelang für Furore und Schlagzeilen. Angesiedelt war das Unternehmen in der steirischen Gemeinde Hart nahe der Landeshauptstadt Graz.
In mehreren Geschäften wurden exklusive Käsesorten verkauft. Laut dem Kreditschutzverband KSV sind mittlerweile aber sämtliche Läden geschlossen, für die Crazy Cheese Manufacture Holding GmbH und die MRL Crazy Cheese Manufacture W GmbH wurden jetzt Konkursverfahren beantragt. Dienstnehmer waren zuletzt keine mehr beschäftigt.
Geschäftseröffnungen just vor den Lockdowns
Als Ursache für die wirtschaftliche Situation wird vor allem die Covid-19-Pandemie mit ihren Folgen genannt. Im Jahr 2020 wurde die Entscheidung getroffen, sieben neue Standorte zu eröffnen. Es folgten kurz darauf mehrere Lockdowns, Betriebsschließungen und massive Umsatzrückgänge. Trotz umfangreicher Einsparungsmaßnahmen reichten die Einnahmen nicht aus, um die laufenden Kosten vollständig abzudecken.
Sanierungsmaßnahmen wurden eingeleitet, dennoch verschlechterte sich die wirtschaftliche Situation kontinuierlich, 2026 folgte nochmals ein deutlicher Umsatzrückgang. Letztlich wurden alle Geschäfte geschlossen. Eine Sanierung wird nicht mehr angestrebt. Der Kult um den teuren Käse scheint vorbei zu sein.
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