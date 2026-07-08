Weniger verdient als Männer: Ärztinnen entschädigt

Von der Diskriminierung betroffen waren insgesamt sieben Medizinerinnen in verschiedenen Abteilungen der Landesspitäler. Sie erhielten weniger Gehalt als männliche Kollegen, da ihnen eine eigentlich fällige Hochstufung in eine höhere Gehaltsklasse verwehrt worden ist. Nachdem der Fall in einem langwierigen Prozess aufgearbeitet wurde, bekamen die Ärztinnen nicht nur eine Entschuldigung ausgesprochen, die fehlenden Gehaltsanteile werden ihnen auch vollständig nachgezahlt oder durch finanzielle Ausgleiche kompensiert.