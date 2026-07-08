Bekannte sich schuldig
US-Professor verkaufte Drogen im Gegenzug für Sex
Er lehrte an der Universität zur Organisation von Lieferketten. Währenddessen lebte er selbst eine Art „Doppelleben“ als Drogendealer. Der 51-jährige Ex-Professor hatte unter anderem Drogen gegen sexuelle Handlungen getauscht. Jetzt gestand der Mann die Tat.
Daniel-Taylor war Marketing-Professor an der Texas Tech University. Sein Spezialwissen zum Supply-Chain-Management nutzte er, um sich ein illegales Fentanyl-Netzwerk aufzubauen, wie CBS News berichtete.
Beamte stellten zahlreiche Drogen bei Professor sicher
Bei einer Hausdurchsuchung stieß die Polizei auf zahlreiche Beweismittel. Darunter Fentanylpulver sowie ein „Rezept“ für sein Produkt „Flamingo“ – eine pinkfarbene Mischung aus Fentanyl und dem Beruhigungsmittel Bromazolam. Eine Analyse der verschiedenen Substanzen ergab, dass der Professor verschiedene Mengen an Fentanyl, auch bekannt als Crack, Ketamin und weiteren Drogen besaß.
Drogen im Gegenzug für Sex
Gerichtsdokumenten zufolge soll Taylor die Drogen im Austausch für sexuelle Handlungen angeboten haben. „Mit seinem pinkfarbenen Flamingo und Fentanyl betäubte er auch Prostituierte, um seine eigenen sexuellen Begierden zu befriedigen“, sagte US-Staatsanwalt Ryan Raybould.
Acht Menschen erlitten Überdosis
Im Prozess gestand der Professor außerdem, dass mindestens acht Menschen durch seine illegalen Geschäfte eine Überdosis erlitten. Eines der Opfer musste nach dem Konsum mehrere Tage künstlich beatmet werden, in einem anderen Fall konnte nur ein Notfallmedikament die betroffene Frau noch retten.
Ex-Professor gestand die Tat
Nun hat sich der Dealer in einem Fall, der tödliche Drogen, Prostitution und mindestens acht Überdosen umfasst, schuldig bekannt. Taylor befindet sich derzeit in Haft. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft drohen ihm bis zu 40 Jahre im Gefängnis sowie eine mögliche Geldstrafe von bis zu 5 Millionen Dollar.
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