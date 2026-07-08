US-Professor verkaufte Drogen im Gegenzug für Sex

Beamte stellten zahlreiche Drogen bei Professor sicher

Bei einer Hausdurchsuchung stieß die Polizei auf zahlreiche Beweismittel. Darunter Fentanylpulver sowie ein „Rezept“ für sein Produkt „Flamingo“ – eine pinkfarbene Mischung aus Fentanyl und dem Beruhigungsmittel Bromazolam. Eine Analyse der verschiedenen Substanzen ergab, dass der Professor verschiedene Mengen an Fentanyl, auch bekannt als Crack, Ketamin und weiteren Drogen besaß.