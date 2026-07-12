Fahrgastzahlen im Nahverkehr der Bahn sinken in OÖ

„Hapert es an den Verbindungen, an der Vertaktung, der Erreichbarkeit von Haltestellen und Bahnhöfen oder an den Tarifen?“ Das und noch mehr zur Entwicklung der Fahrgastzahlen im Bahn-Nahverkehr in Oberösterreich wollen die Grünen von Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner wissen. In einer schriftlichen Anfrage an den FPÖ-Politiker thematisieren sie das, was schwarz auf weiß im aktuellen ÖBB-Bericht für 2025 festgehalten ist: Im öffentlichen Nahverkehr waren hierzulande im Vorjahr weniger Passagiere unterwegs als 2024.