Zum Jubiläum: Klassikparty mit Traunstein-Blick

Ein hochenergetischer Leonard Bernstein

Für einen der Höhepunkte sorgte die Linzer Sopranistin Ilia Staple, mittlerweile Ensemblemitglied der Wiener Staatsoper, mit einer virtuosen Bernstein-Arie. Zuvor hatte das Orchester bereits mit dem mitreißenden Mambo aus der West Side Story begeistert. Gerade bei Bernstein wurde deutlich, was Poschner auszeichnet: Seine Erfahrung als Jazzmusiker verleiht seiner Interpretation rhythmische Präzision, stilistische Authentizität und eine mitreißende Energie.

Sänger mit Lust am Schauspiel

Erica Eloff bewies im humorvollen „Uhrenduett“ aus Johann Strauß‘ „Die Fledermaus“ gemeinsam mit dem nicht minder spielfreudigen Matthäus Schmidlechner ihr ausgeprägtes schauspielerisches Talent. In Erich Wolfgang Korngolds ergreifendem „Glück, das mir verblieb“ aus „Die tote Stadt“ entfaltete sie anschließend die ganze Schönheit und Ausdruckskraft ihrer prachtvollen Stimme.