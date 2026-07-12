Hilfeschreie gehört: Frau befreite ihren Ehemann

Am Samstag kam es in Diersbach (OÖ) zu einem Arbeitsunfall mit einem Traktor. Ein 66-Jähriger war gerade dabei, einen Zwangsmischer zu reinigen, als er zwischen dem Gerät und dem Traktor eingeklemmt wurde. Seine Frau eilte ihm zu Hilfe.
Samstagnachmittag war der 66-jährige Ortsansässige in Diersbach damit beschäftigt, einen an einen Traktor angekoppelten Zwangsmischer zu reinigen. Dafür betätigte er den Hydraulikhebel, um den Zwangsmischer anzugeben.
Verletzt ins Spital
Als das Gerät hochfuhr, wurde der 66-Jährige zwischen dem Traktor und dem Mischer eingeklemmt. Er schrie laut um Hilfe, was seine Ehefrau hörte. Sie eilte ihrem Gatten zu Hilfe und konnte ihn schließlich befreien. Nach der Erstversorgung kam der Verletzte mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.
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