Hilfeschreie gehört: Frau befreite ihren Ehemann

Verletzt ins Spital

Als das Gerät hochfuhr, wurde der 66-Jährige zwischen dem Traktor und dem Mischer eingeklemmt. Er schrie laut um Hilfe, was seine Ehefrau hörte. Sie eilte ihrem Gatten zu Hilfe und konnte ihn schließlich befreien. Nach der Erstversorgung kam der Verletzte mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.