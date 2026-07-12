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Franzosen küren Mühlviertler Blunzn zur Weltklasse

Oberösterreich
12.07.2026 12:00
Lukas Haudum mit seiner ausgezeichneten Blunzn und der Urkunde, die den Mühlviertler einmal mehr ...
Lukas Haudum mit seiner ausgezeichneten Blunzn und der Urkunde, die den Mühlviertler einmal mehr als einen der Besten der Branche ausweist.(Bild: Haudum)
Porträt von Mario Ruhmanseder
Von Mario Ruhmanseder

Wer im Mutterland der Blutwurst die Fachjury überzeugt, muss schon etwas ganz Besonderes auf den Teller bringen. Genau das ist einem Familienbetrieb aus dem Mühlviertel gelungen. Hinter dem jüngsten Erfolg steckt aber nicht nur großes Können, sondern auch eine herrliche Geschichte, die einst mit einem verspäteten Paket begann – und bis heute für Schmunzeln sorgt.

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Wenn französische Fleischermeister und Feinschmecker über Blutwurst urteilen, dann hört Europas Metzgerwelt genau hin. Schließlich gilt Frankreich als Hochburg dieser traditionsreichen Spezialität.

Eine der besten Blunzn der Welt
Umso bemerkenswerter ist, was Lukas Haudum aus Helfenberg gelungen ist: Seine hausgemachte Bratblunzn wurde beim traditionsreichen Wettbewerb der „Confrérie des Chevaliers du Goûte-Boudin“ in Mortagne-au-Perche mit Gold ausgezeichnet. Haudum darf mit gutem Recht behaupten, eine der besten Blunzn der Welt zu machen.

Hier in Helfenberg entsteht die preisgekrönte Spezialität – mit viel Erfahrung, ...
Hier in Helfenberg entsteht die preisgekrönte Spezialität – mit viel Erfahrung, Fingerspitzengefühl und besten Zutaten.(Bild: Haudum)

Schnee und Eis setzte Zusteller zu
Dabei erinnert sich der Senior, Speck-Kaiser Peter Haudum, noch gut an den Beginn dieser Erfolgsgeschichte. Vor fast 15 Jahren wollte sich die Familie Haudum erstmals mit den Besten messen. In feinster Handarbeit wurde ein Paket für die Juroren in Frankreich vorbereitet. Doch der Winter hatte andere Pläne. Schnee und Eis setzten dem Zusteller derart zu, dass die kostbare Sendung ihr Ziel erst verspätet erreichte.

Irgendwann flatterte schließlich doch Post aus Frankreich ins Haus. Jubel? Fehlanzeige – im ersten Moment zumindest. Denn das Schreiben war auf Französisch verfasst – und im Hause Haudum sprach niemand Französisch. Also machte man sich im Ort auf die Suche nach jemandem, der den Brief übersetzen konnte. Erst dann war klar: Die Mühlviertler hatten auf Anhieb groß abgeräumt.

Medaille ist weit mehr als eine schöne Urkunde
Mehr als ein Jahrzehnt später wiederholt sich die Geschichte. Wieder überzeugt die Blunzn jene Experten, die wohl zu den strengsten Verkostern Europas zählen. Die Goldmedaille ist deshalb weit mehr als eine schöne Urkunde: der Beweis, dass ehrliches Fleischerhandwerk, beste Zutaten und jahrzehntelange Erfahrung selbst dort bestehen, wo Blutwurst beinahe zur Religion gehört. Anders gesagt: Manchmal schmeckt Frankreich eben ein bisschen nach Mühlviertel.

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