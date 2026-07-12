Franzosen küren Mühlviertler Blunzn zur Weltklasse

Schnee und Eis setzte Zusteller zu

Dabei erinnert sich der Senior, Speck-Kaiser Peter Haudum, noch gut an den Beginn dieser Erfolgsgeschichte. Vor fast 15 Jahren wollte sich die Familie Haudum erstmals mit den Besten messen. In feinster Handarbeit wurde ein Paket für die Juroren in Frankreich vorbereitet. Doch der Winter hatte andere Pläne. Schnee und Eis setzten dem Zusteller derart zu, dass die kostbare Sendung ihr Ziel erst verspätet erreichte.