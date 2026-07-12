Abenteuer und Spaß bei der „Nacht der Familie“

Am Freitag, 17. Juli 2026, öffnet die „Nacht der Familie“ die Türen von Museen, Fußballstadien und Redaktionen in Linz. Zwischen 18 und 24 Uhr kann man mit nur einem Ticket zahlreiche Erlebniswelten erkunden. Es gibt spannende Spezialprogramme, Mitmachstationen und Führungen für Groß und Klein.
Taschenlampe statt Kopfpolster: Bei der „Nacht der Familie“, die die „Krone“ präsentiert, wird Linz zur spannenden Erlebniswelt. Kinder und Eltern erkunden Museen, schauen hinter Kulissen, machen Zeitung oder entdecken die Stadt aus einer ganz neuen Perspektive.
Insgesamt werden am Freitag, 17. Juli, zwischen 18 und 24 Uhr rund 15 Highlights geboten. Im Zoo Linz lernt man nachtaktive Tiere kennen, in der Grottenbahn darf man Prinzessinnen zählen und Drachenkuscheln.
Am Hauptplatz wird man von Graf von Wolfenstein ins barocke Linz entführt, im Ars Electronica Center lernt man Bärtierchen mikroskopieren und surft durchs All, im Stadtmuseum Nordico bastelt man Dinge aus der Zukunft.
Fußball und die schönste Titelseite
Sogar die LASK Raiffeisen Arena und das Blau-Weiß-Stadion öffnen ihre Türen. Auch die „Krone“ bleibt für Euch wach! Die Redaktion verwandelt sich in eine Unterwasserwelt, in der man alles übers Zeitungmachen erfährt, außerdem kann man Rätsel lösen und eine Titelseite gestalten.
Nur ein Ticket für die Familie
Das Beste: Für diese Ausnahme-Nacht braucht man nur ein einziges Ticket für die ganze Familie. Für zwei Erwachsene plus Kind(er) kostet es 20 €, für einen Erwachsenen plus Kind(er) nur 12 €.
Die Tickets sind bei mitmachenden Museen, in der „Krone“-Redaktion und in der Tourist Information Linz erhältlich.
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