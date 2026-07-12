Rabiate Fußballfans überwanden Absperrgitter

Unschöne Szenen haben sich Samstagabend im Hofmann Personal Stadion in Linz abgespielt. Vor Spielbeginn sollen laut Polizei 60 bis 70 Fans ein Absperrgitter überwunden und einen Securitymitarbeiter niedergestoßen und verletzt haben.
Am Samstag um 19.30 Uhr wurde im Hofmann Personal Stadion in Linz das Testspiel zwischen Fenerbahce Instanbul (Türkei) und Pogon Stettin (Polen) angepfiffen. Doch rund zwei Stunden vor Spielbeginn kam es abseits des Rasens zu unschönen Szenen.
Absperrgitter überwunden
Gegen 17.40 Uhr überwanden 60 bis 70 Fans unerlaubt das Absperrgitter im Einlassbereich. Dabei stieß ein 29-Jähriger aus Wien einen Sicherheitsmitarbeiter beiseite, welcher daraufhin stürzte und sich verletzte.
Verdächtige ausgeforscht
In Folge konnten die rabiaten „Fußballidioten“ das zweite Absperrgitter überwinden und auch dort einen weiteren Mitarbeiter niederstoßen. Die Polizei konnte den Verdächtigen dank Videoaufnahmen rasch ausforschen, es folgen weitere Ermittlungen.
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