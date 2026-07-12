So groß sind die Geldsorgen der Oberösterreicher

Arbeiten bis zum Pensionsantrittsalter – und dann? Viele Oberösterreicher machen sich Gedanken, wie es nach dem Arbeitsleben finanziell weitergeht – und nicht jeder ist überzeugt, dass die staatliche Pension ausreichen wird. Das hängt wohl auch damit zusammen, dass 52 Prozent der Befragten aus Oberösterreich einer Studie für die bank99 angaben, dass ihnen Altersvorsorge zu abstrakt sei.