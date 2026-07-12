„Nach dem Burnout war die Musik mein Anker“

Caro Fux: Ich habe schon lange gesungen, zum Beispiel auf Hochzeiten, aber nie eigene Songs geschrieben. Während meiner Reha nach dem Burnout hat mir eine Musiktherapeutin geraten, Tagebuch zu schreiben. Dabei entstand die Zeile „Du bist so wunderschön“ – und daraus wurde mein erster eigener Song. Rückblickend war dieses Musikprojekt tatsächlich meine Rettung.

Sie waren damals erst 27 Jahre alt. Haben Sie verstanden, warum es überhaupt zum Burnout gekommen ist?

Ehrlich gesagt, nicht sofort. Heute sehe ich vieles klarer. Der Lehrerberuf war einfach nicht der richtige für mich. Wenn man dauerhaft etwas macht, das nicht wirklich zu einem passt, dann holt einen das irgendwann ein.

Könnten Sie sich vorstellen, irgendwann wieder als Lehrerin zu arbeiten?

Im Moment überhaupt nicht. Ich sage immer: Fünf Konzerte hintereinander sind für mich weniger anstrengend als ein Tag in der Schule. Ich bin einfach ein Freigeist. Dieses starre System war nie wirklich meins.

Wie wurde aus einer Tagebuchzeile schließlich ein richtiger Song?

Das war ein ganz natürlicher Prozess. Erst war da nur dieser eine Satz. Dann kamen über Wochen weitere Textzeilen dazu, später die Melodie. Irgendwann konnte ich den Song einfach von Anfang bis Ende singen. Dabei spiele ich nicht einmal besonders gut Gitarre. Das Lied ist komplett in meinem Kopf entstanden.