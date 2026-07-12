Jugendbande quälte monatelang einen 13-Jährigen

Ein 13-Jähriger soll in Linz von mindestens zwei Jugendlichen mehrmals erpresst, massiv bedroht, beraubt und misshandelt worden sein. Über einen Zeitraum von fünf Monaten wurde der Bursch immer wieder zur Übergabe von Geld und Wertgegenständen genötigt. Um den Forderungen Nachdruck zu verleihen, griffen die Peiniger auch zu einer Machete.
Der 13-Jährige erstattete schließlich eine Anzeige, die umfangreiche Ermittlungen des Kriminalreferats des Stadtpolizeikommandos Linz nach sich zogen. Die Ermittler forschten einen 15-jährigen Syrer aus Linz als Hauptverdächtigen aus. Er wurde am vergangenen Donnerstag festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Linz eingeliefert. Er zeigte sich sofort geständig.
Mit dem Tod bedroht
Gemeinsam mit einem gleichaltrigen Afghanen aus Wels, der ebenfalls noch am selben Tag festgenommen wurde, soll er das Opfer immer wieder erpresst und zum Teil auch mit dem Tod bedroht haben. Sein Komplize wurde in die Welser Justizanstalt eingeliefert. Im Zuge der Ermittlungen klärten die Kriminalisten auch einen Raub und einen Diebstahl auf.
Am Boden liegenden getreten
Die beiden 15-Jährigen sollen gemeinsam mit einem 16-jährigen Linzer nach einem erfolglosen Erpressungsversuch den 13-Jährigen am Sonntag vor einer Woche zu seiner Wohnadresse begleitet haben. Dort soll ihm der Älteste des Trios mehrmals ins Gesicht geschlagen und später den am Boden liegenden Schüler mit Fußtritten traktiert haben.
Weil das Kind in der elterlichen Wohnung kein Bargeld finden konnte, übergab der Bursch aus Angst vor weiteren Attacken den jugendlichen Kriminellen drei Parfüms. Inwieweit der 16-Jährige auch an den Erpressungen beteiligt war, muss von den Ermittlern noch geklärt werden. Er wurde angezeigt.
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