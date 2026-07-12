Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Erpresst, misshandelt

Jugendbande quälte monatelang einen 13-Jährigen

Oberösterreich
12.07.2026 16:06
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Martin A. Jöchl)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Ein 13-Jähriger soll in Linz von mindestens zwei Jugendlichen mehrmals erpresst, massiv bedroht, beraubt und misshandelt worden sein. Über einen Zeitraum von fünf Monaten wurde der Bursch immer wieder zur Übergabe von Geld und Wertgegenständen genötigt. Um den Forderungen Nachdruck zu verleihen, griffen die Peiniger auch zu einer Machete.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der 13-Jährige erstattete schließlich eine Anzeige, die umfangreiche Ermittlungen des Kriminalreferats des Stadtpolizeikommandos Linz nach sich zogen. Die Ermittler forschten einen 15-jährigen Syrer aus Linz als Hauptverdächtigen aus. Er wurde am vergangenen Donnerstag festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Linz eingeliefert. Er zeigte sich sofort geständig.

Mit dem Tod bedroht
Gemeinsam mit einem gleichaltrigen Afghanen aus Wels, der ebenfalls noch am selben Tag festgenommen wurde, soll er das Opfer immer wieder erpresst und zum Teil auch mit dem Tod bedroht haben. Sein Komplize wurde in die Welser Justizanstalt eingeliefert. Im Zuge der Ermittlungen klärten die Kriminalisten auch einen Raub und einen Diebstahl auf.

Lesen Sie auch:
Die Rettung brachte den Verletzten ins Spital.
Bergsteiger fand ihn
30-Jähriger stürzte am Traunstein zehn Meter ab
12.07.2026

Am Boden liegenden getreten
Die beiden 15-Jährigen sollen gemeinsam mit einem 16-jährigen Linzer nach einem erfolglosen Erpressungsversuch den 13-Jährigen am Sonntag vor einer Woche zu seiner Wohnadresse begleitet haben. Dort soll ihm der Älteste des Trios mehrmals ins Gesicht geschlagen und später den am Boden liegenden Schüler mit Fußtritten traktiert haben.

Weil das Kind in der elterlichen Wohnung kein Bargeld finden konnte, übergab der Bursch aus Angst vor weiteren Attacken den jugendlichen Kriminellen drei Parfüms. Inwieweit der 16-Jährige auch an den Erpressungen beteiligt war, muss von den Ermittlern noch geklärt werden. Er wurde angezeigt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
12.07.2026 16:06
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Linz
Jugendbande
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Musiker vs. Zeitung
Betroffene über Wecker-Urteil: „Ein böser Traum“
Viktor Erdesz lud im Jahr 2020 mit einem Foto der Wehrmacht zu einem Event der schlagenden ...
Aussteiger packt aus
Parteiaustritte nach Rechtsruck in FPÖ-Jugend
Der Ganzkörperbadeanzug sorgt immer wieder für Diskussionen.
Krone Plus Logo
Burkini-Urteil
Warum auch zu wenig Stoff zu Klagen führen kann
Einen Tag nach dem Amokalarm in Bayern sind weitere Details zu dem Verdächtigen bekannt ...
Amokalarm in Bayern
„Echte Helden“: Schüler retteten verletzte Opfer
krone.tv fragt nach
Pflege-Frust? „Asylwerber sollen mitarbeiten!“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Mirjam Puchner genießt ihr Leben als Pensionistin
198.576 mal gelesen
Mirjam Puchner genießt das Leben.
Ski Alpin
Nach Krankheit: Schweizer Ski-Legende verstorben
128.389 mal gelesen
Roland Collombin ist im Alter von 75 Jahren verstorben.
Tirol
Aufgespritzte Lippen: Beliebte Lehrerin musste weg
126.807 mal gelesen
Ein letztes Mal noch Lachen vor der Berufsschule: Melanie Stanojevic wollte unbedingt bleiben.
Wirtschaft
Preis-Schock droht: Weltmarkt fehlt Putins Diesel
1132 mal kommentiert
Die Russen haben wegen der Sprit-Krise im Land ein Exportverbot für Diesel verhängt. Das könnte ...
Innenpolitik
Weit weg von 1: So haben Sie die Koalition benotet
778 mal kommentiert
Musterschüler oder doch Nachzipf? Die „Krone“-Leser haben entschieden!
Innenpolitik
Schumann: „Spitäler nicht schließen, aber …“
597 mal kommentiert
Korinna Schumann muss in der Gesundheit sparen.
Mehr Oberösterreich
Caro Fux im Interview:
„Nach dem Burnout war die Musik mein Anker“
Bruckner Orchester
Zum Jubiläum: Klassikparty mit Traunstein-Blick
Erpresst, misshandelt
Jugendbande quälte monatelang einen 13-Jährigen
Angst vor Altersarmut
So groß sind die Geldsorgen der Oberösterreicher
17. Juli 2026
Abenteuer und Spaß bei der „Nacht der Familie“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf