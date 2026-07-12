Jugendbande quälte monatelang einen 13-Jährigen

Mit dem Tod bedroht

Gemeinsam mit einem gleichaltrigen Afghanen aus Wels, der ebenfalls noch am selben Tag festgenommen wurde, soll er das Opfer immer wieder erpresst und zum Teil auch mit dem Tod bedroht haben. Sein Komplize wurde in die Welser Justizanstalt eingeliefert. Im Zuge der Ermittlungen klärten die Kriminalisten auch einen Raub und einen Diebstahl auf.