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Bei 24-h Rennen

Radfahrer (30) stürzte, weil er Hasen auswich

Oberösterreich
12.07.2026 18:00
Der Gestürzte wurde von einem nachkommenden Radler überrollt.
Der Gestürzte wurde von einem nachkommenden Radler überrollt.(Bild: Sepp Pail)
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Von Krone Oberösterreich

Beim 24-h Radmarathon in Grieskirchen kam es in der Nacht zum Samstag zu einem ungewöhnlichen Unfall. Ein Hase brachte einen Rennradfahrer (30) zu Sturz, der in Folge auch noch von einem nachkommenden Sportler überrollt wurde.

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Am Samstag gegen 22.10 Uhr war ein 30-jähriger Radfahrer aus dem Bezirk Eferding im Zuge des 24h-Radmarathons im Gemeindegebiet von Pollham unterwegs, als plötzlich ein Hase auf die Straße lief. Der Sportler wollte ausweichen, kam dabei aber zu Sturz.

Zwei Verletzte
Ein nachfolgender Radfahrer (32) aus dem Bezirk Linz-Land konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und überfuhr den am Boden liegenden 30-Jährigen. Auch der 32-Jährige stürzte und musste so wie der Jüngere verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden.

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