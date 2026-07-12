Radfahrer (30) stürzte, weil er Hasen auswich

Am Samstag gegen 22.10 Uhr war ein 30-jähriger Radfahrer aus dem Bezirk Eferding im Zuge des 24h-Radmarathons im Gemeindegebiet von Pollham unterwegs, als plötzlich ein Hase auf die Straße lief. Der Sportler wollte ausweichen, kam dabei aber zu Sturz.