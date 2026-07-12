30-Jähriger stürzte am Traunstein zehn Meter ab

Am Samstag kurz vor Mittag war ein 30-jähriger Bergsteiger am Naturfreundesteig am Traunstein auf dem Weg ins Tal. Auf einer Seehöhe von etwa 550 Metern kam er zu Sturz und stürzte in Folge rund fünf bis zehn Meter ab. Mehrere Freizeitsportler wurden durch die Schreie und das Geräusch von herunterfallenden Steinen auf den Unfall aufmerksam.