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Bergsteiger fand ihn

30-Jähriger stürzte am Traunstein zehn Meter ab

Oberösterreich
12.07.2026 15:00
Die Rettung brachte den Verletzten ins Spital.
Die Rettung brachte den Verletzten ins Spital.(Bild: Bergrettung Gmunden)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Mehrere Freizeitsportler nahmen am Samstag am Traunstein Schreie sowie das Geräusch von herabfallenden Steinen wahr und setzten daraufhin Notrufe ab. Während Bergrettung und Alpinpolizei aufstiegen, entdeckte ein Bergsteiger den Abgestürzten, der wie durch ein Wunder keine lebensbedrohlichen Verletzungen erlitten hatte. 

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Am Samstag kurz vor Mittag war ein 30-jähriger Bergsteiger am Naturfreundesteig am Traunstein auf dem Weg ins Tal. Auf einer Seehöhe von etwa 550 Metern kam er zu Sturz und stürzte in Folge rund fünf bis zehn Meter ab. Mehrere Freizeitsportler wurden durch die Schreie und das Geräusch von herunterfallenden Steinen auf den Unfall aufmerksam.

Mehrere Notrufe abgesetzt
Bei den Einsatzorganisationen gingen mehrere Notrufe ein, woraufhin die Bergrettung Gmunden, Notarzthubschrauber und Alpinpolizei zur Unglücksstelle aufbrachen. Während die Retter aufstiegen, entdeckte ein zufällig vorbeikommender Bergsteiger aus Tschechien den Abgestürzten.

Glück im Unglück
Er begann bis zum Eintreffen der Rettungskräfte mit Erste-Hilfe-Maßnahmen. Wie durch ein Wunder hatte der 30-Jährige „nur“ blutende Wunden und Prellungen erlitten. Er wurde ins Tal gebracht und von dort mit der Rettung ins Salzkammergut-Klinikum Gmunden.

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