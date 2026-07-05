Red Bull Salzburg angelt nach Torjäger

Während Verteidiger Douglas Mendes zu Vila Nova (Bra) abgegeben wurde, soll Stürmer Haris Tabakovic an die Salzach wechseln. Der 32-Jährige steht bei Hoffenheim unter Vertrag. Sportboss Marcus Mann pflegt dorthin beste Kontakte, war er doch einst selbst im Kraichgau tätig. Tabakovic stand im WM-Kader von Bosnien-Herzegovina und erzielte in der Vorsaison als Leihspieler von Borussia Mönchengladbach starke 15 Tore in 35 Partien.