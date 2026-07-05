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Red Bull Salzburg angelt nach Torjäger

Salzburg: Sport-Nachrichten
05.07.2026 21:37
Jubelte schon mit Stars wie Dzeko: Haris Tabakovic (re.).
Jubelte schon mit Stars wie Dzeko: Haris Tabakovic (re.).(Bild: EPA/NIDAL SALJIC)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Der ehemalige Fußball-Serienmeister Red Bull Salzburg bastelt weiter am Kader für die bevorstehende Saison. Sport-Geschäftsführer Marcus Mann buhlt um die Dienste von Haris Tabakovic. Der Bosnier, der sein Heimatland bei der WM in Amerika vertrat, ist ein Altbekannter in der Bundesliga.

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Auf der Suche nach einem neuen Stürmer könnte Red Bull Salzburg in Deutschland fündig geworden sein und einen in der Bundesliga bestens bekannten Torjäger verpflichten.

Während Verteidiger Douglas Mendes zu Vila Nova (Bra) abgegeben wurde, soll Stürmer Haris Tabakovic an die Salzach wechseln. Der 32-Jährige steht bei Hoffenheim unter Vertrag. Sportboss Marcus Mann pflegt dorthin beste Kontakte, war er doch einst selbst im Kraichgau tätig. Tabakovic stand im WM-Kader von Bosnien-Herzegovina und erzielte in der Vorsaison als Leihspieler von Borussia Mönchengladbach starke 15 Tore in 35 Partien.

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Die österreichische Bundesliga kennt der Bosnier ebenso bereits. In der Saison 2023/24 lief der treffsichere Angreifer für Austria Wien auf und erzielte für die Veilchen 21 Treffer. Laut Medienberichten könnten die Bullen rund fünf Millionen Euro für Tabaković auf den Tisch legen.

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