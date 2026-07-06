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LASK wandelt auf den Spuren der DFB-Mannschaft

Fußball National
06.07.2026 12:30
Am Adidas-Campus bereitete sich zuletzt auch die DFB-Elf für missglückte WM vor – hoffentlich ...
Am Adidas-Campus bereitete sich zuletzt auch die DFB-Elf für missglückte WM vor – hoffentlich kein schlechtes Omen.(Bild: DFB/Philipp Reinhard)
Porträt von Oliver Gaisbauer
Von Oliver Gaisbauer

Der amtierende Doublesieger LASK reist am Montag ins Camp nach Herzogenaurach. Somit an jenen Ort, wo sich Deutschland zuletzt auf die missglückte WM vorbereitete – hoffentlich ist das kein schlechtes Omen. 

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Abwechslung für die LASK-Stars in der drittletzten Vorbereitungswoche vor dem ersten Pflichtspiel im ÖFB-Cup am 25. Juli in Kalsdorf: Heute bricht der Meister ins Kurzcamp bis Freitag in Herzogenaurach auf.

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