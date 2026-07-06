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Grauenhafter Unfall

17-Jähriger nach Sturz mit Motorrad überrollt

Oberösterreich
06.07.2026 18:51
Der Notarzthubschrauber Christophorus 10 stand im Einsatz.
Der Notarzthubschrauber Christophorus 10 stand im Einsatz.(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)
Porträt von Jürgen Pachner
Von Jürgen Pachner

Eine grauenhafte Unfalltragödie hat sich am Montagnachmittag auf der L1501 bei Hellmonsödt in Oberösterreich zugetragen. Ein 17-Jähriger aus Zwettl an der Rodl war mit seinem Motorrad gestürzt und vor das Auto einer 40-jährigen Mutter gerutscht. Der Bursch wurde überrollt und starb noch an der Unfallstelle.

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Der 17-jährige aus Zwettl an der Rodl war gegen 14.40 Uhr mit seinem Motorrad auf der L1501 von der Ortschaft Baumgarten kommend in Richtung Altenberg unterwegs. 

Mutter hatte Kinder im Auto
In einer Rechtskurve kam er aus noch ungeklärter Ursache zu Sturz. Der Teenager rutschte dann offenbar direkt vor den Wagen einer 40-Jährigen aus Altenberg, in deren Auto vier Kinder im Alter zwischen 16 Monaten und zwölf Jahren mitfuhren. 

Die Mühlviertlerin konnte weder rechtzeitig anhalten noch ausweichen. Ihr Pkw überrollte den 17-Jährigen. Der Bursch erlitt dabei leider so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Ein Notarzt und das Team des Rettungshubschraubers Christophorus 10 standen im Einsatz, konnten dem Jugendlichen aber nicht mehr helfen. 

Die Autoinsassen blieben unverletzt, erlitten aber einen Schock. Ein Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes stand im Einsatz.

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