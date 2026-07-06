17-Jähriger nach Sturz mit Motorrad überrollt

Eine grauenhafte Unfalltragödie hat sich am Montagnachmittag auf der L1501 bei Hellmonsödt in Oberösterreich zugetragen. Ein 17-Jähriger aus Zwettl an der Rodl war mit seinem Motorrad gestürzt und vor das Auto einer 40-jährigen Mutter gerutscht. Der Bursch wurde überrollt und starb noch an der Unfallstelle.