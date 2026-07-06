Vermisste Schwimmerin (85) saß auf einer Parkbank

Happy End einer Suchaktion am Sonntag am Irrsee bei Zell am Moos. Nachdem eine Frau ihre Freundin (85) als vermisst gemeldet hatte, rückten sofort Taucher und ein Feuerwehrboot aus. Gerade als die Einsatzzentrale am Ufer aufgebaut werden sollte, wurden die Freiwilligen von einem Badegast auf eine Frau aufmerksam gemacht, die auf einer Parkbank saß.