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Suchaktion ausgelöst

Vermisste Schwimmerin (85) saß auf einer Parkbank

Oberösterreich
06.07.2026 06:00
Hier wurde die 85-Jährige gefunden.
Hier wurde die 85-Jährige gefunden.(Bild: C. Stoxreiter)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Ein glückliches Ende nahm die Suchaktion nach einer betagten Schwimmerin (85) am Sonntag in Zell am Moos. Während Taucher und eine Bootsbesatzung den Irrsee absuchten, tauchte die Vermisste wohlbehalten am Ufer auf. Letztlich bekam sie auch noch einen Herzenswunsch erfüllt.

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Happy End einer Suchaktion am Sonntag am Irrsee bei Zell am Moos. Nachdem eine Frau ihre Freundin (85) als vermisst gemeldet hatte, rückten sofort Taucher und ein Feuerwehrboot aus. Gerade als die Einsatzzentrale am Ufer aufgebaut werden sollte, wurden die Freiwilligen von einem Badegast auf eine Frau aufmerksam gemacht, die auf einer Parkbank saß.

Beim Schwimmen Krampf bekommen
Schnell war klar, dass es sich um die Vermisste handelte. Sie hatte beim Schwimmen einen Krampf im Bein bekommen und konnte sich zu einem Steg retten, der rund 500 Meter Luftlinie von ihrem Einstiegsbadeplatz entfernt war.

Schnelle Rettung
Einsatzkräfte brachten die 85-Jährige mit dem Feuerwehrauto wohlbehalten zurück zu ihrer Freundin. Die Gerettete bedankte sich und meinte gerührt: „Jetzt muss ich 85 Jahre werden, bis mein großer Wunsch, mit einem Feuerwehrfahrzeug mitzufahren, in Erfüllung geht“.

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