Wie hier mit Blasmusik Zukunft geschaffen wird

Kraft in der Gemeinschaft und der Musik

Es war ein Statement. Ein Statement dafür, dass Blasmusik wächst. Dass der Nachwuchs nicht nur „auch dabei“, sondern voller Elan bereit ist, vielleicht in ein paar Jahren auch mal auf der großen Hauptbühne zu stehen. Das Woodstock der Blasmusik schafft schon seit Jahren etwas, womit sich vielleicht manche Eltern und Schulen schwer tun: Es macht Blasmusik „cool“. Und davon braucht es mehr. Denn all das, was auf diesem Festival passiert, zeigt, wie viel Kraft in der Gemeinschaft und der Musik steckt.