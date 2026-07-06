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Wie hier mit Blasmusik Zukunft geschaffen wird

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06.07.2026 11:20
Porträt von Lisa Stockhammer
Von Lisa Stockhammer

Hunderte Kinder spielten beim Gesamtspielchen am Woodstock der Blasmusik in Ort im Innkreis (OÖ) gemeinsam ihre Instrumente – ein Statement für die Zukunft.

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Wenn zahlreiche Nachwuchsmusiker mit nassen Schuhen, tropfenden Instrumenten, aber trotzdem einem großen Lächeln im Gesicht im Matsch stehen und gemeinsam musizieren, weiß man: Die Blasmusik-Zukunft ist gesichert! Genau so einen Moment hat es am Sonntag beim Gesamtspielchen am Woodstock der Blasmusik in Ort im Innkreis gegeben.

(Bild: Krone KREATIV/Markus Wenzel, stock.adobe.com)

Ja, es hat ab dem Start geregnet. Doch während manch anderer vielleicht drinnen geblieben wäre, passierte hier genau das Gegenteil: Der musikalische Nachwuchs blieb. Und die Kleinsten spielten den Regen einfach weg. Unterstützt von Moderator Dominik Glöbl und begleitet von der Gesamtspielchen-Band sowie dem Kapellchen „Gefällt mir“, entstand ein weiteres Woodstock-Highlight: Hunderte Kinder spielten gemeinsam Stücke wie „All in“ von den Fäaschtbänklern.

Moderator Dominik Glöbl führte durchs Gesamtspielchen.
Moderator Dominik Glöbl führte durchs Gesamtspielchen.(Bild: Markus Wenzel)
(Bild: Markus Wenzel)
(Bild: Markus Wenzel)
(Bild: Markus Wenzel)

Kraft in der Gemeinschaft und der Musik
Es war ein Statement. Ein Statement dafür, dass Blasmusik wächst. Dass der Nachwuchs nicht nur „auch dabei“, sondern voller Elan bereit ist, vielleicht in ein paar Jahren auch mal auf der großen Hauptbühne zu stehen. Das Woodstock der Blasmusik schafft schon seit Jahren etwas, womit sich vielleicht manche Eltern und Schulen schwer tun: Es macht Blasmusik „cool“. Und davon braucht es mehr. Denn all das, was auf diesem Festival passiert, zeigt, wie viel Kraft in der Gemeinschaft und der Musik steckt.

Wovon hätten Sie gerne mehr?

„Mehr davon“ ist die Serie für Geschichten über alles Positive, das in unserem Land passiert und meist viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Für Ideen, die anstecken. Für Menschen, die zeigen, wie es gehen kann. Sie haben etwas erlebt, gesehen oder gehört, bei dem Sie sich gedacht haben: „Davon brauchen wir mehr!“ Dann schicken Sie uns gerne Text und Fotos an lisa.stockhammer@ kronenzeitung.at

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