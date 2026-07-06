Schon kleine Babys liegen mit Handys im Bettchen

Früher ermahnten die Eltern die Kinder nicht so viel in den Fernseher zu glotzen bzw. aufs Handy zu starren. Durch den Generationswechsel ist es mittlerweile eher umgekehrt, stellt auch Facharzt Nell fest: „Die Generation, die derzeit Eltern wird, ist schon ganz selbstverständlich mit Smartphones aufgewachsen. Da beobachten wir öfter, dass schon Säuglinge in ihren Bettchen mit einem Tablet beruhigt werden. Das ist kein Vorwurf an die Eltern, aber eine Beobachtung unseres Alltags.“