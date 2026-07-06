Jetzt ist es fix! Glasner übernimmt bei PL-Klub

Fünfter Trainer in einem Jahr

„Unser Ziel ist es, eine Mannschaft aufzubauen, die den Verein in den kommenden Jahren auf die nächste Stufe führen kann und auf die unsere Fans stolz sein können“, sagte Glasner. Er ist der fünfte Trainer bei Forest innerhalb von weniger als einem Jahr. Nottingham hatte die abgelaufene Saison in der Premier League auf Rang 16 beendet, in der Europa League stießen die „Reds“ unter Pereira bis ins Halbfinale vor. Eigentümer des Vereins ist der griechische Reeder Evangelos Marinakis.