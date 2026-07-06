Mann sitzt seit einem Arbeitsunfall im Rollstuhl

Die PVA entzog einem Mann, der seit einem schweren Arbeitsunfall im Rollstuhl sitzt, das Pflegegeld. Dabei hat der 40-Jährige hat seither Darm- und Blasenstörungen und einen künstlichen Darmausgang und ist auf den Rollstuhl angewiesen. Erst mithilfe der AK erhielt er die Pflegestufe 3 zugesprochen.