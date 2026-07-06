Trotz Nein hält Amazon an Oberösterreich fest

Offene Fragen zu Jobs, Verkehr und der Umwelt

Laut Achleitner befindet sich das Vorhaben noch in einer frühen Planungs- und Vorbereitungsphase. Geplant ist dort – ähnlich wie im Ennshafen – ein Verteilzentrum für die sogenannte „letzte Meile“, von dem aus Pakete an Kunden in der Region zugestellt werden. Im Ennshafen ist ein solches Projekt deutlich weiter. Dort laufen die Bauarbeiten, die Inbetriebnahme ist für das Frühjahr 2027 vorgesehen. Erste Kontakte zwischen Amazon und den Verantwortlichen gab es laut der Anfragebeantwortung bereits im Herbst 2024.