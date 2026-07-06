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Trotz Nein hält Amazon an Oberösterreich fest

Oberösterreich
06.07.2026 19:00
In Reichersberg gab’s ein Nein, im Ennshafen wird gebaut: Im Frühjahr soll der Amazon-Standort ...
In Reichersberg gab’s ein Nein, im Ennshafen wird gebaut: Im Frühjahr soll der Amazon-Standort eröffnet werden.(Bild: FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMM)
Porträt von Robert Loy
Von Robert Loy

Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner gibt in der Beantwortung einer Anfrage einen „Wasserstandsbericht“ zur Ansiedelung des US-Giganten Amazon in Oberösterreich. Weiteres Projekt geht Richtung Umsetzung. 

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Jetzt ist klarer denn je, was der US-Gigant im Innviertel geplant hatte: In Reichersberg sollte ein hochautomatisiertes „Amazon Robotics Sortable Center“ entstehen. Das ist kein gewöhnliches Verteilzentrum, sondern ein hochautomatisiertes Sortierzentrum innerhalb des Amazon-Logistiknetzes. Nach dem politischen Nein der Gemeinde ist dieses Projekt zwar vom Tisch.

Eine aktuelle Anfragebeantwortung von Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) zeigt aber: Amazon hält an Oberösterreich fest. Während in Enns bereits gebaut wird, befindet sich ein weiteres Projekt in Schalchen weiterhin in Vorbereitung.

Offene Fragen zu Jobs, Verkehr und der Umwelt
Laut Achleitner befindet sich das Vorhaben noch in einer frühen Planungs- und Vorbereitungsphase. Geplant ist dort – ähnlich wie im Ennshafen – ein Verteilzentrum für die sogenannte „letzte Meile“, von dem aus Pakete an Kunden in der Region zugestellt werden. Im Ennshafen ist ein solches Projekt deutlich weiter. Dort laufen die Bauarbeiten, die Inbetriebnahme ist für das Frühjahr 2027 vorgesehen. Erste Kontakte zwischen Amazon und den Verantwortlichen gab es laut der Anfragebeantwortung bereits im Herbst 2024.

Was die Anfragebeantwortung auf Initiative des Grünen-Landtagsabgeordneten Rudi Hemetsberger und Klubchef Severin Mayr allerdings auch zeigt: Bei entscheidenden Punkten bleibt das Bild unscharf. Angaben zu Arbeitsplätzen, Energiebedarf, Verkehrsaufkommen oder Auswirkungen auf Umwelt und Handel sucht man vergeblich.

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