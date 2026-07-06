Schulende-Pressekonferenz wurde zur „Sprechstunde“

Normalerweise sind die Schulbilanz-Pressekonferenzen des Landes OÖ eher entspannt, mit Fokus auf Zahlen – siehe links. Am Montag war aber alles ganz anders als sonst. Um 11.30 Uhr tauchten im Linzer Presseclub auch zwei unerwartete Zaungäste auf: Cornelia S., Mutter jenes 13-jährigen Schülers aus Altmünster, der nach fünfjähriger Schulabstinenz alle Prüfungen geschafft hat und nach den Ferien nicht, wie zuerst befürchtet, in die 3. Klasse Volksschule, sondern in die vierte Klasse Mittelschule kommt.

Auch „Orgasmus-Päpstin“ dabei

Ebenso unerwartet war der Besuch jener ehemaligen Volksschullehrerin aus Grein, die als „Orgasmus-Päpstin“ wochenlang bundesweit für Schlagzeilen sorgte, als sie sich gegen ihre Entlassung wehrte. Ihre Entlassung sei zwar überschießend, ihre Kündigung aber rechtens gewesen, hatte der Oberste Gerichtshof die Beschwerde der Ex-Lehrerin abgewiesen.