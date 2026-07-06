Neben Nachtclub stand plötzlich Stadel in Flammen

In Eitzing (OÖ) – das ist im Bezirk Ried im Innkreis – ist es in der Nacht auf Montag zu einem Großeinsatz bei einem Stadlbrand neben einem Nachtclub gekommen. Zehn Feuerwehren standen im Einsatz.
Die Einsatzkräfte wurden um 03.23 Uhr in die Ortschaft Probenzing alarmiert. Nach wenigen Minuten wurde Alarmstufe 2 ausgerufen, ein Stadl vor dem Gebäude stand in Vollbrand. Mehrere längere Löschwasserzubringerleitungen wurden errichtet, um genügend Wasser am Einsatzort zu haben.
Rasch unter Kontrolle
Die Einsatzkräfte von insgesamt zehn umliegenden Feuerwehren konnten den Brand dann rasch eindämmen und unter Kontrolle bringen. Nun laufen Ermittlungen wegen der Brandursache.
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