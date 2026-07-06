„Schulen sind hitzebedingt nicht funktionsfähig“

„Abwarten geht nicht mehr“

Noch bevor Haberlanders Anfragebeantwortung eingelangt ist, kommt das Thema nun am Donnerstag in der letzten Landtagssitzung vor dem Sommer erneut aufs Tapet: Gemeinsam mit den NEOS bringen die Grünen einen Antrag ein, in dem sie von der Landesregierung einen konkreten Plan fordern, wie „Pflichtschulen und Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen hitzefit gemacht werden“ sollen. „Abwarten geht nicht mehr. Viele Schulen sind hitzebedingt de facto funktionsunfähig“, urteilt die Klimaschutzsprecherin der Grünen, Anne-Sophie Bauer.