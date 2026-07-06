Frecher Marder schaute in Tankstellen-Shop vorbei

Wollte sich nicht fangen lassen

Zuerst mussten die Freiwilligen mehrere Teile der Shopeinrichtung entfernen, hinter der sich der Marder versteckt hatte. Dann flüchtete der Vierbeiner zur Glasfront des Shops. Gerade als er wieder einmal einen Sprint quer durch das Geschäft hinlegte, wurde er von einem Feuerwehrmann erwischt und in eine Transportbox gesteckt. Abseits der dichten Bebauung wurde der Marder wieder in die freie Natur entlassen.