Frecher Marder schaute in Tankstellen-Shop vorbei

Wer kennt das nicht: Man holt am Sonntag schnell etwas aus dem Tankstellen-Shop. Das dürfte sich auch ein Marder gedacht haben, als er sich um die Mittagszeit dorthin „verirrte.“ Feuerwehrleute hatten ordentlich damit zu tun, den flinken Fellträger wieder einzufangen.
Laut Wikipedia sind Marder schlanke und wendige Raubtiere. Das können auch Einsatzkräfte der Feuerwehr Wels bestätigen, die zu einem tierischen Einsatz in einem Tankstellenshop in Wels-Waidhausen alarmiert worden waren. Denn dorthin hatte sich der flinke Fellträger verirrt und wollte so schnell nicht wieder weg.
Wollte sich nicht fangen lassen
Zuerst mussten die Freiwilligen mehrere Teile der Shopeinrichtung entfernen, hinter der sich der Marder versteckt hatte. Dann flüchtete der Vierbeiner zur Glasfront des Shops. Gerade als er wieder einmal einen Sprint quer durch das Geschäft hinlegte, wurde er von einem Feuerwehrmann erwischt und in eine Transportbox gesteckt. Abseits der dichten Bebauung wurde der Marder wieder in die freie Natur entlassen.
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