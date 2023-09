Fünf Szenarien, wie KI unser Ende einläuten wird

Max Tegmark ist KI-Forscher am Massachusetts Institute of Technology (MIT) und Wissenschaftsphilosoph. Der 56-jährige Präsident des „Future of Life“-Instituts sieht in KI-Tools Chancen, aber auch Risiken bis hin zur Ausrottung der Menschheit. Tegmark: „Es ist schon oft vorgekommen, dass Arten von schlaueren Arten ausgerottet wurden.“ Werde Künstliche Intelligenz zur schlaueren Art, drohe uns das Schicksal der vielen Tierarten, die vom Menschen von diesem Planeten getilgt wurden. Unsere Spezies könnte KI sogar als bloßer „Kollateralschaden“ zum Opfer fallen.