Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Frust bei Sabalenka

Nach Wimbledon-Aus: „Ich will mich betrinken!“

Tennis
06.07.2026 08:41
Aryna Sabalenk
Aryna Sabalenk(Bild: AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Aryna Sabalenka ist in Wimbledon überraschend im Achtelfinale ausgeschieden. Die Weltranglistenerste musste sich Naomi Osaka mit 2:6, 6:7 geschlagen geben und sorgte anschließend mit einer kuriosen Aussage für Aufsehen. „Ich will einfach nur weg, mich richtig betrinken, das Tennis vergessen und versuchen, in bessere Form zu kommen.“

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Für die 28-Jährige ist es bereits das dritte Grand-Slam-Turnier in Folge ohne Titel. Nach dem verlorenen Finale bei den Australian Open und dem Viertelfinal-Aus bei den French Open platzte nun auch der Traum vom Wimbledon-Triumph.

Lesen Sie auch:
Aryna Sabalenka
Wimbledon 2026
Weltranglisten-Erste Sabalenka unterliegt Osaka!
05.07.2026

„Ich will mich richtig betrinken“
Auf der Pressekonferenz ließ Sabalenka ihrem Frust freien Lauf. „Ich will einfach nur weg, mich richtig betrinken, das Tennis vergessen und versuchen, in bessere Form zu kommen.“ Auch mit ihrer bisherigen Saison ging die Belarussin hart ins Gericht. „Ich habe es dieses Jahr vermasselt. Nächstes Jahr werde ich versuchen, es besser zu machen.“

Wimbledon bleibt damit das einzige Grand-Slam-Turnier, bei dem Sabalenka bislang noch nie ein Finale erreicht hat. Eine Chance auf einen Major-Titel bleibt ihr in diesem Jahr aber noch: Bei den US Open geht sie als Titelverteidigerin an den Start.

Osaka im Kimono
Naomi Osaka steht hingegen im Viertelfinale und trifft dort auf die Tschechin Karolína Muchová. Für Aufmerksamkeit sorgte die frühere Weltranglistenerste nicht nur mit ihrer Leistung auf dem Platz.

Wie schon bei früheren Grand-Slam-Turnieren setzte Osaka auch in Wimbledon modische Akzente und betrat zum Achtelfinale gegen Sabalenka in einem Kimono den Centre Court.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tennis
06.07.2026 08:41
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Jetzt ist der nächste Politiker seinen Schein los
253.917 mal gelesen
Politiker und Alkohol: Zuletzt traf es Norbert Hofer, jetzt wurde noch ein Fall bekannt.
Wien
Abfall-Brand legte Verkehr zwischenzeitlich lahm
132.094 mal gelesen
Riesige Rauchsäule über Wien
Steiermark
Lkw in Friseurgeschäft gekracht: Frau gestorben!
126.969 mal gelesen
Der Lkw krachte in den Friseursalon. Die Inhaberin des Geschäfts hat den Unfall nicht überlebt.
Innenpolitik
Musterschüler? Ihre Noten für die Regierung
1512 mal kommentiert
„Setzen, nicht genügend“ – oder haben Babler, Stocker und Meinl-Reisinger Sie überzeugt?  
Steiermark
Eklat in Leoben: Ex-FPÖ-Mitarbeiter unter Verdacht
565 mal kommentiert
Das Vereinsgebäude der Burschenschaft Leder in Leoben
Ausland
LGBTQ-Kreuzfahrt darf nicht in der Türkei anlegen
500 mal kommentiert
Erdoğans Behörden sagen Stopp: Das Luxus-Kreuzfahrtschiff muss daher seine Route ändern.

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf