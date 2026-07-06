Nach Wimbledon-Aus: „Ich will mich betrinken!“

„Ich will mich richtig betrinken“

Auf der Pressekonferenz ließ Sabalenka ihrem Frust freien Lauf. „Ich will einfach nur weg, mich richtig betrinken, das Tennis vergessen und versuchen, in bessere Form zu kommen.“ Auch mit ihrer bisherigen Saison ging die Belarussin hart ins Gericht. „Ich habe es dieses Jahr vermasselt. Nächstes Jahr werde ich versuchen, es besser zu machen.“