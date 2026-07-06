Nach Wimbledon-Aus: „Ich will mich betrinken!“

Aryna Sabalenka ist in Wimbledon überraschend im Achtelfinale ausgeschieden. Die Weltranglistenerste musste sich Naomi Osaka mit 2:6, 6:7 geschlagen geben und sorgte anschließend mit einer kuriosen Aussage für Aufsehen. „Ich will einfach nur weg, mich richtig betrinken, das Tennis vergessen und versuchen, in bessere Form zu kommen.“
Für die 28-Jährige ist es bereits das dritte Grand-Slam-Turnier in Folge ohne Titel. Nach dem verlorenen Finale bei den Australian Open und dem Viertelfinal-Aus bei den French Open platzte nun auch der Traum vom Wimbledon-Triumph.
„Ich will mich richtig betrinken“
Auf der Pressekonferenz ließ Sabalenka ihrem Frust freien Lauf. „Ich will einfach nur weg, mich richtig betrinken, das Tennis vergessen und versuchen, in bessere Form zu kommen.“ Auch mit ihrer bisherigen Saison ging die Belarussin hart ins Gericht. „Ich habe es dieses Jahr vermasselt. Nächstes Jahr werde ich versuchen, es besser zu machen.“
Wimbledon bleibt damit das einzige Grand-Slam-Turnier, bei dem Sabalenka bislang noch nie ein Finale erreicht hat. Eine Chance auf einen Major-Titel bleibt ihr in diesem Jahr aber noch: Bei den US Open geht sie als Titelverteidigerin an den Start.
Osaka im Kimono
Naomi Osaka steht hingegen im Viertelfinale und trifft dort auf die Tschechin Karolína Muchová. Für Aufmerksamkeit sorgte die frühere Weltranglistenerste nicht nur mit ihrer Leistung auf dem Platz.
Wie schon bei früheren Grand-Slam-Turnieren setzte Osaka auch in Wimbledon modische Akzente und betrat zum Achtelfinale gegen Sabalenka in einem Kimono den Centre Court.
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