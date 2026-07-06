WM: Dieses Kane-Interview ist jetzt schon Kult!

Dieses Interview ist jetzt schon Kult! Weil die Stimme von Harry Kane nach dem packenden 3:2-Sieg im WM-Achtelfinale gegen Mexiko versagte, gehen die Szenen im Netz nun viral.
„Es war ein verrücktes Spiel. Wir mussten kämpfen und uns selbst finden. Ich kann jetzt nicht mehr sprechen“, sagte ein heiserer Kane im BBC-Interview. Zuvor hatte er mit den eigenen Fans den Oasis-Klassiker „Wonderwall“ angestimmt und den Einzug ins WM-Viertelfinale gefeiert.
Hier das Interview:
„Eines der besten Interviews, das ihr jemals sehen werdet“, meint die Social-Media-Abteilung der BBC. Nachsatz: „Ruhe dich aus, Harry!“
Tor und Elfer-Foul
Kane hatte einmal mehr einen großen Anteil am Erfolg: Der Bayern-Star blieb in Minute 60 vom Elferpunkt eiskalt und brachte England 3:1 in Führung. Für den englischen Kapitän war es bereits das sechste Tor bei dieser WM.
Wenig später verschuldete der 32-Jährige einen Elfmeter, der zum zweiten Gegentreffer führte. Dennoch durften am Ende die „Three Lions“ über den Viertelfinaleinzug jubeln. Nun wartet das Duell mit Norwegen.
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