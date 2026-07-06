Netanyahu: Einige Dörfer im Libanon wollen zu uns

Kämpfer im Süden getötet

Erst vor wenigen Tagen hat Israels Militär gemeldet, einen bewaffneten Kämpfer im Süden des Libanons getötet zu haben. Er sei innerhalb der Sicherheitszone identifiziert worden, hieß es. Die staatliche libanesische Nachrichtenagentur NNA berichtete, ein israelischer Hubschrauber habe fünf Raketen auf die Ortschaft Madschdal Sun abgefeuert. Bei einem anderen Angriff auf ein Dorf wurde ein Mensch verletzt.