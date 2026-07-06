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Nächster WM-Albtraum

Das Leiden geht weiter: Ein ganzes Land am Boden

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
06.07.2026 07:39
Wieder kein WM-Titel: Riesenenttäuschung bei Vinicius Junior
Wieder kein WM-Titel: Riesenenttäuschung bei Vinicius Junior(Bild: EPA/WILL OLIVER)
Porträt von Mario Drexler
Von Mario Drexler

Das Leiden von Brasilien geht weiter: Nach der 1:2-Niederlage gegen Norwegen muss der Rekordweltmeister bereits nach dem Achtelfinale die Koffer packen. Ein WM-Albtraum für die stolze Fußball-Nation …

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Aus und vorbei: Nach einem Doppelpack von Norwegens Superstar Erling Haaland ist der WM-Traum von Brasilien geplatzt. Die Star-Truppe von Carlo Ancelotti schied bereits in der Runde der letzten 16 aus. Es ist das schlechteste WM-Abschneiden seit 36 Jahren.

Die brasilianischen Fans hatten sich mehr erwartet.
Die brasilianischen Fans hatten sich mehr erwartet.(Bild: AFP/LEONARDO MUNOZ)
(Bild: AFP/LEONARDO MUNOZ)
(Bild: EPA/ANDRE COELHO)
(Bild: EPA/WILL OLIVER)
(Bild: EPA/ISAAC FONTANA)
(Bild: AP/Jessica Tobias)

„Wir haben alle Brasilianer enttäuscht“
Es sei „unerklärlich, was da passiert ist. Wir müssen uns bei allen entschuldigen, dass wir es heute nicht geschafft haben“, schimpfte Kapitän Marquinhos. Casemiro meinte tränenreich: „Es ist schwer, Worte zu finden. Wir werden für immer jene Generation bleiben, die die WM nicht gewonnen hat. Wir haben alle Brasilianer enttäuscht!“

Unglaublich, aber wahr: Der letzte WM-Titel der „Selecao“ liegt bereits 24 Jahre zurück. Bei Superstar Neymar flossen nach Schlusspfiff bittere Tränen, seine Nationalteamkarriere ging unrühmlich zu Ende.

Tränen auch bei Superstar Neymar
Tränen auch bei Superstar Neymar(Bild: AFP/ANGELA WEISS)

„Keine spektakuläre, aber eine gute WM“
„Wir haben keine spektakuläre WM gespielt, aber eine gute“, meinte Ancelotti trotz des frühen Aus. Für den erfolgsverwöhnten Star-Trainer endete die WM-Premiere als Chefcoach eines Nationalteams in einem Debakel.

Carlo Ancelotti munterte seine Stars wieder auf.
Carlo Ancelotti munterte seine Stars wieder auf.(Bild: AFP/BUDA MENDES)

Die brasilianische Presse kann es nicht fassen. „Brasilien scheidet aus – der Traum vom sechsten Weltmeistertitel in den USA ist vorbei“, schreibt „Folha de Sao Paulo“.

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Und „O Globo“ legt den Finger in die Wunde: „Das ist das schlechteste Ergebnis der brasilianischen Nationalmannschaft seit der Weltmeisterschaft 1990, als sie mit 1:0 gegen die argentinische Mannschaft mit Diego Maradona und Caniggia ausschied.“ Ein Land im Tal der Tränen ...

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