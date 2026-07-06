Das Leiden geht weiter: Ein ganzes Land am Boden

„Wir haben alle Brasilianer enttäuscht“

Es sei „unerklärlich, was da passiert ist. Wir müssen uns bei allen entschuldigen, dass wir es heute nicht geschafft haben“, schimpfte Kapitän Marquinhos. Casemiro meinte tränenreich: „Es ist schwer, Worte zu finden. Wir werden für immer jene Generation bleiben, die die WM nicht gewonnen hat. Wir haben alle Brasilianer enttäuscht!“